Одри Хепберн в магазине, безумная блогерша в Chanel: самые крутые костюмы звезд на Хэллоуин-2019

Официально Хэллоуин празднуют 31 октября, но некоторые звезды начали отмечать этот жуткий праздник заранее. Мы все внимательно изучили и собрали самые крутые образы.

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер

Сын «железного Арни» со своей девушкой, с которой встречается уже около трех лет, нарядились в героев фильма про Остина Пауэрса. Эбби примерила сексуальный аутфит Фембота, а Патрик на одну ночь превратился в безумного и очень сексуального шпиона.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин



Нельзя не отметить прекрасный образ беременной Эшли Грэм. Модель обтянула внушительный живот красным латексом, обернувшись Джессикой Рэббит. Ее супруг составлению парного образа предпочел нарядиться американским рестлером Рэнди Сэвиджем по прозвищу Macho Man. В Инстаграме Эшли игриво подписала: «Рэнди Сэвидж наткнулся на Джессику Рэббит в этот Хэллоуин».

Сторми Уэбстер

Самая маленькая участница нашей рубрики примерила образ своей мамы Кайли Дженнер, в котором та появилась на Met Gala 2019. Малышка Сторми, кажется, еще не совсем поняла суть праздника и больше испугалась сама, чем напугала окружающих. Ну ничего, впереди полно времени. Наряд, кстати, смотрится невероятно мило!

Карди Би

В этот Хэллоуин Карди Би решила не заморачиваться и примерила проверенный образ похотливой медсестры. Красные волосы, ботфорты в тон и невинный взгляд в сторону... Не скажем, что певица не может себе позволить появиться в таком луке в любой другой день, но смотрится все же впечатляюще. К тому же, ну какой Хэллоуин без медсестры?!



Лэйн Чик и Нина Добрев

Нина Добрев со своей подругой придумали самые смешные костюмы из этой подборки — перед вами Джиджи Хадид и женщина, чуть не сорвавшая весенний показ Chanel! В тот роковое утро «сумасшедшая» блогерша ворвалась на подиум и попыталась затесаться меж моделей, но не тут-то было: храбрая Джиджи бесцеремонно выволокла самозванку из зала. Безусловно, этот момент Недели моды в Париже будут помнить еще долго.

Деми Ловато

Деми Ловато в честь празника перевоплотилась в королеву Франции Марию-Антуанетту. Актрису практически не узнать в плотном гриме и укороченном аутфите в стиле XVIII века. Мы бы с удовольствием нарядились по-королевски в эти выходные, а вы?

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

И снова парный выход: Джессика нарядилась Джастином Тимберлейком в лучшие годы (времен 'N Sync), а певец решил выбрать костюм микрофона, чтобы рядом с «Джастином» всегда было, куда петь. Отличная пара в отличных нарядах!

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Супермодель Синди Кроуфорд для вечеринки выбрала образ королевы диско из 1970-х, а ее супруг нарядился хиппи. По каким-то причинам Кайя и Пресли решили проигнорировать веселье, а зря: по лицам Синди и Рэнди видно, что они в ту ночь зажгли как в молодости.

Нестареющий Уилл Смит специально для Tik Tok записал видео, в котором сменил множество костюмов. Оцените!

Кейт Бекинсейл и Джонатан Волак

В этом году знаменитости стремятся обыграть массовую культуру. Так, Кейт Бекинсейл предстала в образе Одри Хепберн, изящно держа в одной руке мундштук, а другой задумчиво выбирая жвачку, а ее друг нарядился в Элтона Джона.

А какой хэллоуиновский костюм был у вас?