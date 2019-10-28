Виктория Боня заявила, что не нуждается в мужчине, чтобы чувствовать себя счастливой

В последние годы Виктория Боня предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Однако недавно знаменитость высказалась о причинах, по которым не спешит как можно скорее выходить замуж.

Виктория Боня

39-летняя Виктория Боня любит общаться со своими фолловерами и давать им советы по разным направлениям: от макияжа и стиля до психологии и воспитания детей.

На днях звезда решила снова ответить на вопросы аудитории.

Одна из интернет-пользовательниц спросила Викторию, реально ли после 35 лет чувствовать себя счастливой, если у тебя нет ни мужа, ни детей.

Напомним, у Бони есть дочь, а несколько лет назад она рассталась с Алексом Смерфитом, с которым около семи лет прожила в гражданском браке.

Инстадива решительно ответила, что не считает мужчину рядом основой женского счастья.



«Важно внутреннее состояние. Кому-то это вообще не нужно, им комфортно так, как есть, здесь и сейчас. А кто-то ищет для себя счастье в семье», — уверена Виктория.

1 2 3 ... 10 Виктория Боня не считает мужчин основой женского счастья

Судя по всему, сама Боня не относит себя к числу представительниц прекрасного пола, которым всегда нужно иметь рядом мужское плечо. Звезда заявила, что женщина может быть одинокой и счастливой даже в преклонном возрасте, ведь главное — быть в гармонии со своими мыслями.