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Виктория Боня заявила, что не нуждается в мужчине, чтобы чувствовать себя счастливой

В последние годы Виктория Боня предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Однако недавно знаменитость высказалась о причинах, по которым не спешит как можно скорее выходить замуж. 
Виктория Боня
Виктория Боня

39-летняя Виктория Боня любит общаться со своими фолловерами и давать им советы по разным направлениям: от макияжа и стиля до психологии и воспитания детей. 

На днях звезда решила снова ответить на вопросы аудитории.  

Одна из интернет-пользовательниц спросила Викторию, реально ли после 35 лет чувствовать себя счастливой, если у тебя нет ни мужа, ни детей. 

Напомним, у Бони есть дочь, а несколько лет назад она рассталась с Алексом Смерфитом, с которым около семи лет прожила в гражданском браке.

Инстадива решительно ответила, что не считает мужчину рядом основой женского счастья. 

«Важно внутреннее состояние. Кому-то это вообще не нужно, им комфортно так, как есть, здесь и сейчас. А кто-то ищет для себя счастье в семье», — уверена Виктория. 

Судя по всему, сама Боня не относит себя к числу представительниц прекрасного пола, которым всегда нужно иметь рядом мужское плечо. Звезда заявила, что женщина может быть одинокой и счастливой даже в преклонном возрасте, ведь главное — быть в гармонии со своими мыслями. 

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28 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @alexandersmurfit, @victoriabonya/Instagram
Теги

Виктория Боня, Алекс Смерфит

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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