Виктория Боня заявила, что не нуждается в мужчине, чтобы чувствовать себя счастливой

39-летняя Виктория Боня любит общаться со своими фолловерами и давать им советы по разным направлениям: от макияжа и стиля до психологии и воспитания детей.
Одна из интернет-пользовательниц спросила Викторию, реально ли после 35 лет чувствовать себя счастливой, если у тебя нет ни мужа, ни детей.
Напомним, у Бони есть дочь, а несколько лет назад она рассталась с Алексом Смерфитом, с которым около семи лет прожила в гражданском браке.
«Важно внутреннее состояние. Кому-то это вообще не нужно, им комфортно так, как есть, здесь и сейчас. А кто-то ищет для себя счастье в семье», — уверена Виктория.
Судя по всему, сама Боня не относит себя к числу представительниц прекрасного пола, которым всегда нужно иметь рядом мужское плечо. Звезда заявила, что женщина может быть одинокой и счастливой даже в преклонном возрасте, ведь главное — быть в гармонии со своими мыслями.