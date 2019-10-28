Почему принцесса Диана ненавидела замок Балморал

Когда Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза, она стала частью британской королевской семьи. А это означало, что ей, как и другим родственникам Елизаветы II, надлежало летом посещать «королевскую дачу» — шотландский замок Балморал. Почему же для Дианы эти поездки превращались в пытку?

Ежегодно королева приглашает родственников провести с ней несколько летних дней или недель в замке Балморал. Величественную шотландскую резиденцию в 1852 году приобрел принц Альберт для своей супруги королевы Виктории.

Теперь здесь каждое лето отдыхает Елизавета II и ее многочисленная родня. Недавно стало известно о том, что один из членов королевской семьи терпеть не мог это тихое место. Писатель Эндрю Мортон в биографии «Диана: История ее словами» привел несколько цитат леди Ди, которые говорят о том, какой пыткой для нее становилось пребывание в Балморале.

В замке принцесса постоянно боялась сделать что-нибудь не так. Она говорила о «негативной» атмосфере, царившей в резиденции, и поэтому ей было так тяжело среди чопорных родственников.

«Я так паниковала, когда ездила в Балморал. Это было самым неприятным периодом для меня, и я говорила себе: “Как же я отсюда выберусь?” Первые несколько дней я была жизнерадостной, все вокруг казалось чудесным. Но уже на третий день я чувствовала себя опустошенной. Этот дом выжимал меня досуха», — говорила Диана.

Любопытно, что в этом году принц Гарри и его супруга Меган не посетили Балморал, сославшись на то, что их сын Арчи слишком мал. Однако это не помешало им взять кроху на Ибицу, а потом и вовсе отправиться с ним в тур по Африке.

1 2 3 ... 10 Принцесса Диана и принц Чарльз часто проводили лето в замке Балморал

По словам инсайдеров, королева была крайне разочарована решением любимого внука и его жены. Получат ли они заветное приглашение следующим летом?