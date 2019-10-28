Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Почему принцесса Диана ненавидела замок Балморал

Когда Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза, она стала частью британской королевской семьи. А это означало, что ей, как и другим родственникам Елизаветы II, надлежало летом посещать «королевскую дачу» — шотландский замок Балморал. Почему же для Дианы эти поездки превращались в пытку?
принцесса Диана

Ежегодно королева приглашает родственников провести с ней несколько летних дней или недель в замке Балморал. Величественную шотландскую резиденцию в 1852 году приобрел принц Альберт для своей супруги королевы Виктории. 

Теперь здесь каждое лето отдыхает Елизавета II и ее многочисленная родня. Недавно стало известно о том, что один из членов королевской семьи терпеть не мог это тихое место. Писатель Эндрю Мортон в биографии «Диана: История ее словами» привел несколько цитат леди Ди, которые говорят о том, какой пыткой для нее становилось пребывание в Балморале.

В замке принцесса постоянно боялась сделать что-нибудь не так. Она говорила о «негативной» атмосфере, царившей в резиденции, и поэтому ей было так тяжело среди чопорных родственников.

«Я так паниковала, когда ездила в Балморал. Это было самым неприятным периодом для меня, и я говорила себе: “Как же я отсюда выберусь?” Первые несколько дней я была жизнерадостной, все вокруг казалось чудесным. Но уже на третий день я чувствовала себя опустошенной. Этот дом выжимал меня досуха», — говорила Диана.

Любопытно, что в этом году принц Гарри и его супруга Меган не посетили Балморал, сославшись на то, что их сын Арчи слишком мал. Однако это не помешало им взять кроху на Ибицу, а потом и вовсе отправиться с ним в тур по Африке.

По словам инсайдеров, королева была крайне разочарована решением любимого внука и его жены. Получат ли они заветное приглашение следующим летом?

Перейти к обсуждению


28 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Принцесса Диана

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.