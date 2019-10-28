«Больше не хочу зависеть от любви»: Селена Гомес высказалась о своей личной жизни

После свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин поклонники с особым вниманием следят за состоянием Селены Гомес. Недавно певица решила предвосхитить множество домыслов, дав интервью о своей личной жизни.

Селена Гомес и Джастин Бибер

На протяжении нескольких лет Селена Гомес то встречалась, то расходилась с Джастином Бибером. В итоге певец все-таки отдал предпочтение модели Хейли Болдуин, из-за чего у Селены начались проблемы с душевным здоровьем.

Кажется, Гомес до сих пор сложно смириться с выбором экс-избранника, ведь недавно она даже выпустила две новые песни о несчастной любви

На днях певица впервые за долгое время дала интервью одному западному YouTube-каналу. В нем звезда поведала не только о творческих планах на будущее, но и о своей личной жизни.

Селена не стала вдаваться в подробности и называть имена людей, о которых идет речь. Впрочем, всем и так понятно, что если девушка говорит о «первой и самой большой любви», то она, конечно же, имеет в виду Джастина Бибера.

В беседе с ведущим Гомес назвала отношения с певцом токсичными.

«Вы находитесь в том периоде жизни, когда впервые испытываете любовь. Я думаю, что это может быть ядовито. У вас обоих есть взаимозависимость, которую вы считаете любовью, но затем приходит разочарование», — с грустью сказала Селена.

1 2 3 ... 10 Селена Гомес впервые за долгое время публично высказалась об отношениях с Джастином Бибером

Также знаменитость призналась, что пока все еще не готова к новому роману, хотя потихоньку начинает задумываться о нем. «Я больше не хочу зависеть от любви. Хочу, чтобы мои следующие отношения были нормальными, без грязи, токсичности и с большей близостью друг к другу», — объяснила Гомес.