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«Больше не хочу зависеть от любви»: Селена Гомес высказалась о своей личной жизни

После свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин поклонники с особым вниманием следят за состоянием Селены Гомес. Недавно певица решила предвосхитить множество домыслов, дав интервью о своей личной жизни. 
Селена Гомес, Джастин Бибер
Селена Гомес и Джастин Бибер

На протяжении нескольких лет Селена Гомес то встречалась, то расходилась с Джастином Бибером. В итоге певец все-таки отдал предпочтение модели Хейли Болдуин, из-за чего у Селены начались проблемы с душевным здоровьем

Кажется, Гомес до сих пор сложно смириться с выбором экс-избранника, ведь недавно она даже выпустила две новые песни о несчастной любви

На днях певица впервые за долгое время дала интервью одному западному YouTube-каналу. В нем звезда поведала не только о творческих планах на будущее, но и о своей личной жизни. 

Селена Гомес
 

Селена не стала вдаваться в подробности и называть имена людей, о которых идет речь. Впрочем, всем и так понятно, что если девушка говорит о «первой и самой большой любви», то она, конечно же, имеет в виду Джастина Бибера. 

В беседе с ведущим Гомес назвала отношения с певцом токсичными. 

«Вы находитесь в том периоде жизни, когда впервые испытываете любовь. Я думаю, что это может быть ядовито. У вас обоих есть взаимозависимость, которую вы считаете любовью, но затем приходит разочарование», — с грустью сказала Селена. 

  • Селена Гомес
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    Селена Гомес впервые за долгое время публично высказалась об отношениях с Джастином Бибером
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Также знаменитость призналась, что пока все еще не готова к новому роману, хотя потихоньку начинает задумываться о нем. «Я больше не хочу зависеть от любви. Хочу, чтобы мои следующие отношения были нормальными, без грязи, токсичности и с большей близостью друг к другу», — объяснила Гомес. 

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28 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @selenagomez/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Джастин Бибер, Хейли Болдуин, Селена Гомес

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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