«Больше не хочу зависеть от любви»: Селена Гомес высказалась о своей личной жизни

На протяжении нескольких лет Селена Гомес то встречалась, то расходилась с Джастином Бибером. В итоге певец все-таки отдал предпочтение модели Хейли Болдуин, из-за чего у Селены начались проблемы с душевным здоровьем.
На днях певица впервые за долгое время дала интервью одному западному YouTube-каналу. В нем звезда поведала не только о творческих планах на будущее, но и о своей личной жизни.
Селена не стала вдаваться в подробности и называть имена людей, о которых идет речь. Впрочем, всем и так понятно, что если девушка говорит о «первой и самой большой любви», то она, конечно же, имеет в виду Джастина Бибера.
«Вы находитесь в том периоде жизни, когда впервые испытываете любовь. Я думаю, что это может быть ядовито. У вас обоих есть взаимозависимость, которую вы считаете любовью, но затем приходит разочарование», — с грустью сказала Селена.
Также знаменитость призналась, что пока все еще не готова к новому роману, хотя потихоньку начинает задумываться о нем. «Я больше не хочу зависеть от любви. Хочу, чтобы мои следующие отношения были нормальными, без грязи, токсичности и с большей близостью друг к другу», — объяснила Гомес.