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В честь своего 30-летия Ксения Дели устроила белоснежную вечеринку с «грязными» танцами

Ксения Дели редко делится с фолловерами своими свежими снимками. Однако недавно модель показала целую серию фото и видео, сделанных во время празднования ее юбилея. 

27 октября Ксении Дели исполнилось 30 лет. В честь этого модель устроила вечеринку в Лос-Анджелесе, куда пригласила подруг со всего мира. 

Белоснежный ресторан с десятками светлых гирлянд, огромный белый торт и такого же цвета наряды именинницы и гостей — как видите, праздник был тематическим. 

Весь вечер от Ксении не отходил ее 66-летний супруг Осама Фати Рабаха Али-Шарифа. 

Египетский бизнесмен хоть и не был единственным мужчиной на этой вечеринке, но точно стал самым зажигательным гостем торжества!

Ксения и ее муж лихо отплясывали под самые свежие хиты — в том числе и под песни Светланы Лободы. 

Напомним, Ксения вышла замуж за Осама Фати Рабаха Али-Шарифа в 2016-м, а через два года родила ему дочь Анастасию. Модель почти не афиширует подробности своего брака, лишь изредка показывая фолловерам счастливые совместные фото с супругом. 

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28 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @xeniadeli/Instagram
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Ксения Дели

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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