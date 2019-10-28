В честь своего 30-летия Ксения Дели устроила белоснежную вечеринку с «грязными» танцами

Ксения Дели редко делится с фолловерами своими свежими снимками. Однако недавно модель показала целую серию фото и видео, сделанных во время празднования ее юбилея.

27 октября Ксении Дели исполнилось 30 лет. В честь этого модель устроила вечеринку в Лос-Анджелесе, куда пригласила подруг со всего мира.

Белоснежный ресторан с десятками светлых гирлянд, огромный белый торт и такого же цвета наряды именинницы и гостей — как видите, праздник был тематическим.

Весь вечер от Ксении не отходил ее 66-летний супруг Осама Фати Рабаха Али-Шарифа.

Египетский бизнесмен хоть и не был единственным мужчиной на этой вечеринке, но точно стал самым зажигательным гостем торжества!

Ксения и ее муж лихо отплясывали под самые свежие хиты — в том числе и под песни Светланы Лободы.

1 2 3 ... 10 В минувшее воскресенье Ксении Дели исполнилось 30 лет

Напомним, Ксения вышла замуж за Осама Фати Рабаха Али-Шарифа в 2016-м, а через два года родила ему дочь Анастасию. Модель почти не афиширует подробности своего брака, лишь изредка показывая фолловерам счастливые совместные фото с супругом.