В честь своего 30-летия Ксения Дели устроила белоснежную вечеринку с «грязными» танцами

27 октября Ксении Дели исполнилось 30 лет. В честь этого модель устроила вечеринку в Лос-Анджелесе, куда пригласила подруг со всего мира.
Весь вечер от Ксении не отходил ее 66-летний супруг Осама Фати Рабаха Али-Шарифа.
Египетский бизнесмен хоть и не был единственным мужчиной на этой вечеринке, но точно стал самым зажигательным гостем торжества!
Напомним, Ксения вышла замуж за Осама Фати Рабаха Али-Шарифа в 2016-м, а через два года родила ему дочь Анастасию. Модель почти не афиширует подробности своего брака, лишь изредка показывая фолловерам счастливые совместные фото с супругом.