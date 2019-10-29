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Оксана Воеводина заявила, что намерена оставить себе фамилию мужа

Оксана Воеводина уже не отрицает, что больше не живет с экс-правителем Малайзии. Правда, менять фамилию она пока не собирается.
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина

Вот уже несколько месяцев Оксана Воеводина состоит в разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, за которого вышла замуж буквально прошлой осенью.

«Мисс Москва 2015» по-прежнему почти не дает комментариев касательно своего неудачного брака. 

Основную информацию насчет развода пары журналистам удается узнавать благодаря многочисленным инсайдерам, показания которых нередко разнятся. 

Оксана Воеводина
 

Впрочем, иногда Оксана выходит на связь со своими фолловерами и избирательно отвечает на некоторые вопросы. 

Так, на днях один из подписчиков спросил Воеводину, почему она до сих пор не вернула себе девичью фамилию. 

Напомним, сейчас фамилия Оксаны — Петра. Модель заявила, что не собирается менять множество документов лишь из-за того, что больше не живет с Мухаммадом V. «Я снова сменю фамилию только в том случае, если снова выйду замуж и решу взять фамилию мужа», — объяснила молодая женщина. 

Некоторые интернет-пользователи заметили, что Оксане и вовсе не стоило брать фамилию экс-правителя Малайзии. По мусульманским законам (а перед свадьбой модель приняла веру избранника), человек должен носить имя своих родителей, хотя многие современные женщины и обходят стороной это древнее предписание. 

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29 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, @rihanapetra/Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • А вероисповедание? Тоже пока оставит это, чтоб не возиться, но если че, охотно поменяет?🤦🏻‍♀️

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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