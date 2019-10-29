Анастасия Решетова высказалась о послеродовой депрессии

16 октября Анастасия Решетова впервые стала мамой. 23-летняя модель родила своему возлюбленному, рэперу Тимати, сына, которого пара назвала Ратмиром. На днях звезда рассказала о том, что так и не ощутила послеродовую депрессию, которую боялась еще во время беременности.

Две недели назад Анастасия Решетова родила сына Ратмира в подмосковной клинике Лапино. Пока что молодая мама только привыкает к новому статусу и учится искусству управляться с ребенком. Анастасия уже делает успехи.

На днях девушка рассказала, что Ратмир растет довольно спокойным ребенком и спит ночью по 5-7 часов.

«Согласитесь, для новорожденного это очень приличный перерыв. Ну и для меня отличный шанс получить как можно больше часов драгоценного непрерванного сна», — поделилась Анастасия.

Модель также рассказала, что еще во время беременности думала о том, что ее неизбежно настигнет послеродовая депрессия. Однако этого не случилось.

«Было что-то похожее на первый день после выписки, но эта хандра была совсем недолгой. Сыну уже две недели, и все эти дни я погружаюсь в процесс материнства с головой и огромным удовольствием. Чего стоят только те моменты, когда малыш прижимается к маминой груди, рассматривает тебя, пытаясь улыбнуться, или просто когда сидишь и вглядываешься в каждый миллиметрик своего ребенка, умиляясь и не веря, что он у тебя такой классный получился», — отметила Решетова.

Напомним, Тимати и Анастасия решили назвать сына Ратмиром не случайно. 12 лет назад в автокатастрофе погиб лучший друг рэпера, музыкант Ратмир Шишков.

Тимати и Ратмир Шишков

В ночь с 21 на 22 марта на перекресте Садово-Спасской улицы и Орликова переулка «Мерседес», в котором ехали Ратмир и его друзья, врезался в «Фольксваген». Машина взорвалась, ребята не смогли из нее выбраться и сгорели заживо. Трагическая смерть Ратмира потрясла его родных, друзей и поклонников.

Спустя два часа после смерти Ратмира на свет появилась его дочь Стефания, которую родила дочь дипломата из Конго София.

1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова все ждала, когда же ее с головой накроет послеродовая депрессия

Ляля Михайловна Шишкова, мама Ратмира, расплакалась, узнав, что Тимати решил назвать новорожденного в честь ее погибшего сына: «Я, конечно же, позвонила, поздравила Тимура. Очень за него рада. Если честно, не предполагала, как он планирует назвать кроху, а узнав, была тронута до слез. В разговоре он заметил, что таким образом наследие и память о моем сыне останутся надолго», — рассказала женщина изданию «СтарХит».