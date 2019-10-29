Анастасия Решетова высказалась о послеродовой депрессии

Две недели назад Анастасия Решетова родила сына Ратмира в подмосковной клинике Лапино. Пока что молодая мама только привыкает к новому статусу и учится искусству управляться с ребенком. Анастасия уже делает успехи.
На днях девушка рассказала, что Ратмир растет довольно спокойным ребенком и спит ночью по 5-7 часов.
Модель также рассказала, что еще во время беременности думала о том, что ее неизбежно настигнет послеродовая депрессия. Однако этого не случилось.
«Было что-то похожее на первый день после выписки, но эта хандра была совсем недолгой. Сыну уже две недели, и все эти дни я погружаюсь в процесс материнства с головой и огромным удовольствием. Чего стоят только те моменты, когда малыш прижимается к маминой груди, рассматривает тебя, пытаясь улыбнуться, или просто когда сидишь и вглядываешься в каждый миллиметрик своего ребенка, умиляясь и не веря, что он у тебя такой классный получился», — отметила Решетова.
Напомним, Тимати и Анастасия решили назвать сына Ратмиром не случайно. 12 лет назад в автокатастрофе погиб лучший друг рэпера, музыкант Ратмир Шишков.
В ночь с 21 на 22 марта на перекресте Садово-Спасской улицы и Орликова переулка «Мерседес», в котором ехали Ратмир и его друзья, врезался в «Фольксваген». Машина взорвалась, ребята не смогли из нее выбраться и сгорели заживо. Трагическая смерть Ратмира потрясла его родных, друзей и поклонников.
Спустя два часа после смерти Ратмира на свет появилась его дочь Стефания, которую родила дочь дипломата из Конго София.
Ляля Михайловна Шишкова, мама Ратмира, расплакалась, узнав, что Тимати решил назвать новорожденного в честь ее погибшего сына: «Я, конечно же, позвонила, поздравила Тимура. Очень за него рада. Если честно, не предполагала, как он планирует назвать кроху, а узнав, была тронута до слез. В разговоре он заметил, что таким образом наследие и память о моем сыне останутся надолго», — рассказала женщина изданию «СтарХит».