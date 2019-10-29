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Почему принцесса Беатрис может лишиться возможности надеть люксовое платье на свадьбу

Принцесса Беатрис выйдет замуж за итальянского миллионера Эдоардо Моцци уже в следующем году, а пока пара активно готовится к событию. Судя по сообщениям источников, это будет одна из самых необычных свадеб в королевской семье.
Принцесса Беатрис
Принцесса Беатрис

Свадьба Беатрис Йоркской и Эдоардо Моцци занимает поклонников королевской семьи не меньше, чем сериал под названием «Меган Маркл». Впрочем, тут и правда есть, что обсудить.

Во-первых, Елизавета II не станет оплачивать торжественную церемонию принцессы. Конечно, миллионеру Моцци под силу взять свадебные расходы на себя, но все же такое произошло впервые. Новость также обрадовала британских налогоплательщиков — их деньги не пойдут на оплату роскошного банкета, на который они точно не попадут.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Кстати, церемонию бракосочетания не будут нигде транслировать. Кажется, Беатрис действительно собирается отойти от всех стереотипов и устроить свой праздник иначе.

В 2011 году Кейт Миддлтон шла под венец в платье Alexander McQueen, а через семь лет Меган Маркл соединила свою судьбу с Гарри в творении Дома Givenchy. Свадьбы монарших особ всегда отличались пышностью, пафосом и, конечно, невероятными нарядами. Инсайдеры издания Express уверяют, что Беатрис нарушит и эту традицию.

Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

По сообщениям источников, дизайнерам люксовых марок нет смысла шить платье для принцессы и отдавать его в качестве подарка, ведь его никто не увидит! Из-за того, что невеста отказалась пускать на свадьбу папарацци и вести трансляцию, ни один люксовый бренд не согласится предоставить платье по бартеру, потому что это невыгодно.

Так, эксперты уверены, что если принцесса Беатрис все же захочет надеть подвенечный наряд от известного Дома моды, то монаршей особе придется заплатить полную цену, несмотря на свой статус и происхождение.

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29 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Принцесса Беатрис

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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