Почему грядущая поездка принца Гарри и Меган Маркл в США может обернуться катастрофой

Герцог и герцогиня Сассекские вместе с 5-месячным сыном Арчи планируют в ноябре отправиться в США, чтобы отметить там День благодарения с мамой Меган Дорией Рэгланд. Однако впечатления супругов от поездки могут быть непоправимо испорчены.

Принц Гарри и Меган Маркл отправляются в новое путешествие! На этот раз они летят в Америку. Более того, Сассексы решили взять с собой 5-месячного сына Арчи, который впервые посетит родину своей матери.

Как сообщает издание Daily Mail, Меган и Гарри планируют непременно встретить День благодарения в Калифорнии, где живет мама Маркл Дория Рэгланд. Кроме того, по слухам, Сассексы всерьез задумываются о переезде в США, так что во время поездки они могут подыскать себе подходящую резиденцию.

На британском шоу Lorraine обсудили грядущую поездку Сассексов. При этом ведущая заметила, что Меган может встретиться не только со своей матерью. Возможно, ее пути также пересекутся с Томасом Марклом, который не видел дочь и не общался с ней уже очень давно.

В этом нет ничего удивительного, ведь их отношения даже словом «натянутые» не назовешь. Все дело в череде скандальных высказываний, которые позволяли себе Томас и другие родственники Меган.

Кроме того, Маркл окончательно переступил черту, опубликовав личное письмо дочери в газете . Он пытался помириться с Меган, обращаясь к ней через СМИ, но его усилия были тщетны.

Впрочем, кто знает, вдруг Меган все же готова дать оскандалившемуся родителю второй шанс и действительно попробует наладить с ним отношения? Об этом и задумалась ведущая Lorraine. Правда, она быстро пришла к выводу, что воссоединение Меган и Томаса — плохая идея, поскольку эта встреча «может задеть старые раны».

С ней согласился и приглашенный гость шоу — королевский эксперт Дэн Вуттон. Ему показалось, что Сассексы собираются отдохнуть от давления со стороны общественности, которому они подвергаются в Великобритании.

Поэтому «задетым и уязвимым» Гарри и Меган встреча с Томасом не сулит ничего хорошего. Более того, после нее им может стать только хуже, а долгожданный отпуск в Америке обернется кошмаром.

1 2 3 ... 10 Принц Гарри и Меган Маркл отправляются в новое путешествие!

Добавим, что Томас Маркл ранее обвинял дочь в нежелании с ним общаться. Он не присутствовал на ее свадьбе, поэтому к алтарю Меган вел принц Чарльз. Из всей большой семьи Марклов на торжестве присутствовала лишь мать невесты — Дория Рэгланд.