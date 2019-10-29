«Настоящая русская женщина»: Наталья Водянова посетила женский монастырь, где сама наколола дрова

Наталья Водянова уверенно взяла в руки топор. Модель умеет рубить дрова и наглядно продемонстрировала это в одном из монастырей Северной Осетии. Чудо-женщина!

Наталья Водянова

Наталья Водянова может все! И детей воспитывать, и по подиуму ходить, и благотворительностью заниматься, и дрова рубить. Да-да, модель умеет и это!

37-летняя Водянова на днях приехала в Северную Осетию с детьми, где посетила Аланский Богоявленский женский монастырь.

Водянова в юбке с принтом, кожаной куртке и коричневых сапогах уверенно взяла в руки топор, чтобы наколоть дрова. Старший сын модели Лукас решил придать маме уверенности и сказал ей: «Представь, что это голова твоего врага». После таких слов Водянова лихо разрубила бревно.

Модель назвала рубку дров «обычным фитнесом» и отметила, что давно мечтала это сделать. «Дедушка научил меня, но в Париже попрактиковаться негде», — отметила Водянова.

Поклонники Натальи пришли в восторг от того, что она не боится такого мужского занятия, и осыпали модель комплиментами: «Вы и коня на скаку остановите», «Восхищена вашей силушкой богатырской», «Настоящая русская женщина».

1 2 3 ... 10 Наталья Водянова путешествует с детьми по России

Отметим, сейчас Наталья активно путешествует с детьми по России. Не так давно она побывала на кавказской свадьбе, а также посетила Пятигорск, где познакомила отпрысков с творчеством Лермонтова.