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«Настоящая русская женщина»: Наталья Водянова посетила женский монастырь, где сама наколола дрова

Наталья Водянова уверенно взяла в руки топор. Модель умеет рубить дрова и наглядно продемонстрировала это в одном из монастырей Северной Осетии. Чудо-женщина!
Наталья Водянова 
Наталья Водянова 

Наталья Водянова может все! И детей воспитывать, и по подиуму ходить, и благотворительностью заниматься, и дрова рубить. Да-да, модель умеет и это!

37-летняя Водянова на днях приехала в Северную Осетию с детьми, где посетила Аланский Богоявленский женский монастырь. 

Водянова в юбке с принтом, кожаной куртке и коричневых сапогах уверенно взяла в руки топор, чтобы наколоть дрова. Старший сын модели Лукас решил придать маме уверенности и сказал ей: «Представь, что это голова твоего врага». После таких слов Водянова лихо разрубила бревно.

Модель назвала рубку дров «обычным фитнесом» и отметила, что давно мечтала это сделать. «Дедушка научил меня, но в Париже попрактиковаться негде», — отметила Водянова.

Поклонники Натальи пришли в восторг от того, что она не боится такого мужского занятия, и осыпали модель комплиментами: «Вы и коня на скаку остановите», «Восхищена вашей силушкой богатырской», «Настоящая русская женщина».

Отметим, сейчас Наталья активно путешествует с детьми по России. Не так давно она побывала на кавказской свадьбе, а также посетила Пятигорск, где познакомила отпрысков с творчеством Лермонтова.

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29 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @lucas_portman, @natasupernova/Instagram, Getty Images
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Наталья Водянова

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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