Бывший дворецкий рассказал, что мать принцессы Дианы оскорбляла дочь за романы с мусульманами

После развода с принцем Чарльзом принцесса Диана отчаянно пыталась найти счастье. Британская пресса отзывалась о ее возлюбленных не лучшим образом, но кто бы мог подумать, что жестче всех критиковала выбор леди Ди ее родная мать?

Бывший дворецкий и доверенное лицо принцессы Дианы Пол Баррел в документальной ленте раскрыл печальные подробности отношений своей хозяйки с матерью. Примечательно, что в фильме «“Злая” мачеха принцессы Дианы» речь идет о графине Рейн Спенсер, которую падчерица сильно невзлюбила лишь за то, что та вышла замуж за ее отца.

Правда, по ходу событий оказалось, что настоящей злодейкой в грустной сказке Дианы часто оказывалась ее собственная мать. Фрэнсис оставила семью в 1969 году, и четверо детей лишились родительницы, упорхнувшей искать счастье в объятиях бизнесмена Питера Шэнда Кидда.

Пол Баррел рассказал Fox News о шокирующем последнем разговоре матери с дочерью. Он находился в кладовой под лестницей, когда вдруг услышал плач Дианы, доносившийся из ее комнаты. Принцесса попросила дворецкого подойти к ней и поднесла телефонную трубку к его уху. «Послушай. Послушай, что говорит мама», — сказала расстроенная Диана.

Как показалось Полу Баррелу, Фрэнсис Шэнд Кидд была навеселе. Она бранила дочь и оскорбляла ее, не стесняясь в выражениях.

«Она называла Диану “шл****” и говорила: “Да, это ты. Я вырастила шл***, которая путается с мусульманскими мужчинами. Тебе должно быть стыдно за себя”», — передал дворецкий услышанные слова.

Фрэнсис имела в виду романтические отношения Дианы с доктором Хаснатом Ханом и сыном миллиардера Доди Аль-Файедом.

Принцесса умоляла мать не оскорблять ее, но Фрэнсис продолжала повторять жестокие и несправедливые слова, которые били по самолюбию, словно пощечины. Тогда леди Ди решительно произнесла: «Я сейчас повешу трубку и больше никогда не стану говорить с тобой». И она действительно не общалась с матерью. А спустя несколько месяцев после этого разговора Диана погибла в автокатастрофе.

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Пол Баррел также рассказал, что уже после смерти принцессы Фрэнсис Шэнд Кидд подошла к нему и спросила: «Наверное, теперь я прощена?». Дворецкий ответил, что это не ему решать. Можно лишь представлять, как тяжело было Фрэнсис, которая так и не успела помириться с дочерью.