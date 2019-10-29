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Селена Гомес удалила фото в утягивающем белье Ким Кардашьян после обрушившейся критики

Пользователи заметили кое-что странное в Инстаграме Селены Гомес: на днях она поблагодарила Ким Кардашьян за крутое утягивающее белье Skims, но затем пост пропал, а вместо него появилось совместное фото с Тейлор Свифт. 
Селена Гомес

28 октября Селена Гомес выложила фотографию, на которой примерила корректирующее боди Skims. Главой бренда является Ким Кардашьян: звезда запустила линейку утягивающего белья в этом году. 

Селена Гомес

27-летняя певица отметила, что боди очень удобное. Пост в поддержку линии белья Ким недолго провисел в Инстаграме Гомес и неожиданно исчез.

Вместо него Селена выложила милый снимок со своей подругой Тейлор Свифт. В подписи Селена призналась, что готова за нее умереть. «Я на твоей стороне до конца», — добавила Селена.

Интересно, что удалить фото Гомес решила после того, как в Твиттере начали появляться полные недоумения комментарии ее фанатов. Многие не поняли, почему Селена поддерживает врага своей близкой подруги.

Селена Гомес, Тейлор Свифт

Вражда Тейлор Свифт с семейством Кардашьян-Уэст началась около 10 лет назад: в 2009 году Канье Уэст испортил певице момент вручения награды на MTV VMAs, а потом понеслось. Кстати, Канье уверен, что именно благодаря ему Тейлор в принципе стала известной.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт

В 2016 году Уэст выпустил трек, в котором была строчка «I made that bitch famous», посвященная светловолосой певице. Свифт подала в суд за незаконное использование своего имени. Тогда Ким Кардашьян решила вступиться за мужа и записала серию видео, в которых называла Тейлор змеей. 

Ким Кардашьян, Канье Уэст

Поклонники семейства Кардашьян накинулись на певицу, осыпав ее оскорблениями и злостными комментариями: началась настоящая травля. Тейлор Свифт до сих пор с болью вспоминает то время, когда на нее ополчились десятки тысяч хейтеров.

  • Селена Гомес
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    Селена Гомес сфотографировалась в корректирующем боди, созданном Ким Кардашьян
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Неужто до жути ранимая Тейлор, которая хранит в себе неприятные воспоминания 10-летней давности, вынудила Селену Гомес удалить хвалебный пост, посвященный обидчице? Или все дело в народном гневе?

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29 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @kimkardashian, @selenagomez/Instagram
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Ким Кардашьян, Селена Гомес

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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