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«Режиссеру нельзя отказать»: Собчак заступилась за Асмус, которую критикуют за участие в постельных сценах

37-летняя Ксения Собчак поддержала Кристину Асмус, на которую за последние несколько дней вылилась волна негатива из-за слишком откровенных постельных сцен с ее участием в фильме «Текст».
Ксения Собчак
Ксения Собчак

На днях в прокат вышел фильм «Текст» по роману Дмитрия Глуховского. Кристина Асмус сыграла в картине одну из главных ролей.

По сюжету 27-летний Илья Горюнов (Александр Петров) выходит из тюрьмы, где отсидел 7 лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Парень хочет отомстить Петру (Иван Янковский), человеку, который отправил его за решетку, и становится обладателем его смартфона. Так он получает доступ к фотографиям и видео с девушкой Петра Ниной (Кристина Асмус), а также его перепискам.

Одно из видео в телефоне Петра — снятая на камеру интимная жизнь с Ниной. Вот за эту сцену Асмус нещадно раскритиковали в Сети — слишком, мол, откровенно.

Досталось даже супругу Кристины, комику Гарику Харламову. Ему прислали в директ в Инстаграме тысячу вопросов из серии «Вам нормально, что вашу жену ***** на всю страну?».

Кристина Асмус и Гарик Харламов
Кристина Асмус и Гарик Харламов

Харламов не выдержал и ответил диванным критикам, что гордится своей супругой, а кино не стоит путать с реальностью.

За Кристину вступилась и журналистка Ксения Собчак. Она написала в своем Инстаграме: «Тут Гарик Харламов страшно расстроен, что хейтеры троллят его и обзываются обидно из-за порносцен его жены в фильмы ''Текст''. Люди, вы чего? Она же актриса, что тут такого вообще? Вы понимаете, что настоящему режиссеру невозможно отказать? Просто включили камеру, режиссер попросил раздеться... И Кристина не стала говорить: ''Ну, я даже не знаю, вот прям надо раздеться?! Ну, странно это все. Нет, не пойду!''».

Отметим, что в интервью Ивану Урганту Асмус рассказала, что ей было очень непросто решиться на такую откровенную сцену: «Если отбросить юмор, то это страшно. Любовь играть трудно. Раздеваться трудно. Это моя первая постельная сцена в кино. Это очень тяжело».

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29 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @asmuskristina, @xenia_sobchak, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ксения Собчак, Кристина Асмус, Гарик Харламов

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Я читала книгу, очень зацепила, сильная жестокая история. Актеры подобраны удачно, поэтому решила пойти на фильм. Фильм- не отражены многое, что являлось связующим. Порно сцена с Кристиной- именно порно, это не эротика- лишнее, чересчур, ради хайпа. Глупо. Не этим должен был зацепить фильм. Вместо сильного сюжета, все запомнят эту бездарную неуместную сцену. Почему у нас секс снимают с каким то надрывом, аж смотреть неудобно. Это не красиво, а вызывает отрицательные эмоции. Как смотреть теперь на кристину, промежность которой видела вся страна...... глупо. А книга хорошая.

  • Она что, первая актриса в истории кино, которая снялась в откровенной сцене? Чего это все раскудахтались?

  • такая большая голова на таком маленьком тельце

  • Промежность раскрытая?

  • Не понимаю проблему. Шварценеггер, Сталлоне, Сандра Баллок, Камерон Диаз вообще начинали карьеру с порно фильмов. Ким Кардашьян, Перис Хилтон тоже стали известными благодаря домашнему видео. Моника Белуччи до сих пор раздевается во всех своих фильмах. Асмус хотя бы красивая, эстетически приятно на нее смотреть. Если же кому-то не нравятся секс сцены - зачем тогда вообще смотреть фильм. Другого выбора , жанра , актёров предостаточно ...

  • ''Ну, я даже не знаю, вот прям надо раздеться?! Ну, странно это все. Нет, не пойду!''»:)))Молодец Собчак, дождалась своего часа, хорошо "заступилась":) А то Гарик мерзко издевается над другими, а теперь получил ответку за свою гнусную песенку:) Мужику за 40, а он всё гарик:) Никому не надо забывать, что Земля - она круглая. Как ты - так и тебе:)

  • Сарказм от Собчак

  • Гость

    Я читала книгу, очень зацепила, сильная жестокая история. Актеры подобраны удачно, поэтому решила пойти на фильм. Фильм- не отражены многое, что являлось связующим. Порно сцена с Кристиной- именно порно, это не эротика- лишнее, чересчур, ради хайпа. Глупо. Не этим должен был зацепить фильм. Вместо сильного сюжета, все запомнят эту бездарную неуместную сцену. Почему у нас секс снимают с каким то надрывом, аж смотреть неудобно. Это не красиво, а вызывает отрицательные эмоции. Как смотреть теперь на кристину, промежность которой видела вся страна...... глупо. А книга хорошая.

    Согласна полностью, поэтому на фильм не пойду, Вашу точку зрения высказывают те, кто читал книгу. Уж лучше её прочитать, чем смотреть на доставшего всех Петрова и деревянную Асмус. А сцена была сделана специально для pr, наверняка.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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