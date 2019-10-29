«Режиссеру нельзя отказать»: Собчак заступилась за Асмус, которую критикуют за участие в постельных сценах

37-летняя Ксения Собчак поддержала Кристину Асмус, на которую за последние несколько дней вылилась волна негатива из-за слишком откровенных постельных сцен с ее участием в фильме «Текст».

Ксения Собчак

На днях в прокат вышел фильм «Текст» по роману Дмитрия Глуховского. Кристина Асмус сыграла в картине одну из главных ролей.

По сюжету 27-летний Илья Горюнов (Александр Петров) выходит из тюрьмы, где отсидел 7 лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Парень хочет отомстить Петру (Иван Янковский), человеку, который отправил его за решетку, и становится обладателем его смартфона. Так он получает доступ к фотографиям и видео с девушкой Петра Ниной (Кристина Асмус), а также его перепискам.



Одно из видео в телефоне Петра — снятая на камеру интимная жизнь с Ниной. Вот за эту сцену Асмус нещадно раскритиковали в Сети — слишком, мол, откровенно.

Досталось даже супругу Кристины, комику Гарику Харламову. Ему прислали в директ в Инстаграме тысячу вопросов из серии «Вам нормально, что вашу жену ***** на всю страну?».

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Харламов не выдержал и ответил диванным критикам, что гордится своей супругой, а кино не стоит путать с реальностью.

За Кристину вступилась и журналистка Ксения Собчак. Она написала в своем Инстаграме: «Тут Гарик Харламов страшно расстроен, что хейтеры троллят его и обзываются обидно из-за порносцен его жены в фильмы ''Текст''. Люди, вы чего? Она же актриса, что тут такого вообще? Вы понимаете, что настоящему режиссеру невозможно отказать? Просто включили камеру, режиссер попросил раздеться... И Кристина не стала говорить: ''Ну, я даже не знаю, вот прям надо раздеться?! Ну, странно это все. Нет, не пойду!''».

Отметим, что в интервью Ивану Урганту Асмус рассказала, что ей было очень непросто решиться на такую откровенную сцену: «Если отбросить юмор, то это страшно. Любовь играть трудно. Раздеваться трудно. Это моя первая постельная сцена в кино. Это очень тяжело».