Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Мне действительно стало плохо»: Максим Фадеев наконец вышел на связь с поклонниками

29 октября Максим Фадеев записал видео и наконец прокомментировал новости о том, что у него случился сердечный приступ.
Максим Фадеев
Максим Фадеев

В понедельник, 28 октября, во всех СМИ появилась шокирующая новость о том, что Максим Фадеев пережил сердечный приступ. Вскоре после этого его подопечная Ольга Серябкина опубликовала пост, в котором выразила надежду на то, что «все будет хорошо», однако слухи подтверждать не стала.

Впрочем, 29 октября в Инстаграме Фадеева появилось видео, на котором он приглашает поклонников посетить свой сольный концерт. 

«Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось, я уже вовсю работаю», — гласила подпись.
Максим Фадеев
Максим Фадеев

Радостно узнать, что Максиму Фадееву уже лучше. Продюсер выглядит немного уставшим.

Подписчики очень обрадовались, поняв, что Фадеев уже вернулся к работе и нормально себя чувствует: «Очень ждем встречи с Вами», «Не болейте», «Берегите себя». Пост собрал множество позитивных комментариев и самых добрых пожеланий.

Перейти к обсуждению 1


29 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @fadeevmaxim/Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Максим Фадеев

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Странно... Сегодня проезжала и видела его афишу. Что-то часто наши артисты стали таким образом напоминать о себе перед сольниками. Хотя все может быть, с виду он не очень здоровый человек.Здоровья Максу!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.