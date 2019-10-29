«Мне действительно стало плохо»: Максим Фадеев наконец вышел на связь с поклонниками

29 октября Максим Фадеев записал видео и наконец прокомментировал новости о том, что у него случился сердечный приступ.

Максим Фадеев

В понедельник, 28 октября, во всех СМИ появилась шокирующая новость о том, что Максим Фадеев пережил сердечный приступ. Вскоре после этого его подопечная Ольга Серябкина опубликовала пост, в котором выразила надежду на то, что «все будет хорошо», однако слухи подтверждать не стала.

Впрочем, 29 октября в Инстаграме Фадеева появилось видео, на котором он приглашает поклонников посетить свой сольный концерт.

«Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось, я уже вовсю работаю», — гласила подпись.

Максим Фадеев

Радостно узнать, что Максиму Фадееву уже лучше. Продюсер выглядит немного уставшим.

1 2 3 ... 11 Максим Фадеев записал видео после сообщений о сердечном приступе

Подписчики очень обрадовались, поняв, что Фадеев уже вернулся к работе и нормально себя чувствует: «Очень ждем встречи с Вами», «Не болейте», «Берегите себя». Пост собрал множество позитивных комментариев и самых добрых пожеланий.