«Мне действительно стало плохо»: Максим Фадеев наконец вышел на связь с поклонниками

В понедельник, 28 октября, во всех СМИ появилась шокирующая новость о том, что Максим Фадеев пережил сердечный приступ. Вскоре после этого его подопечная Ольга Серябкина опубликовала пост, в котором выразила надежду на то, что «все будет хорошо», однако слухи подтверждать не стала.
Впрочем, 29 октября в Инстаграме Фадеева появилось видео, на котором он приглашает поклонников посетить свой сольный концерт.
Радостно узнать, что Максиму Фадееву уже лучше. Продюсер выглядит немного уставшим.
Подписчики очень обрадовались, поняв, что Фадеев уже вернулся к работе и нормально себя чувствует: «Очень ждем встречи с Вами», «Не болейте», «Берегите себя». Пост собрал множество позитивных комментариев и самых добрых пожеланий.