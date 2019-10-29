Смерть канадского манекенщика Zombie Boy признали несчастным случаем

Смерть Zombie Boy могла быть не самоубийством, а несчастным случаем. Об этом заявил коронер, который целый год занимался расследованием дела знаменитого манекенщика.

1 августа 2018 года поклонники 32-летнего Zombie Boy пришли в ужас: стало известно, что манекенщик погиб в Канаде. О смерти татуированного рекордсмена Гиннесса сообщила полиция, уточнив, что это было самоубийство. Спустя некоторое время информацию подтвердила его подруга, певица Леди Гага.

«Я опустошена самоубийством моего друга Рика Дженеста, или Zombie Boy. Нам нужно работать над тем, чтобы поменять культуру, выдвинуть ментальное здоровье на первое место и избавиться от предрассудков, что мы не можем говорить о психических проблемах. Если вы страдаете, обратитесь за помощью к друзьям или семье. Мы должны спасти друг друга», — написала подавленная артистка в Твиттере.

Все были уверены, что Рик действительно покончил с собой, ведь незадолго до смерти парень опубликовал в своих соцсетях стихотворение о смысле жизни и «вратах смерти», а его близкие говорили, что Дженест периодически страдал от депрессии.

И только спустя год стало известно — Рик мог погибнуть в результате несчастного случая. Об этом BBC заявляет со ссылкой на отчет коронера.

Вероятно, Zombie Boy просто вышел на балкон и сел на перила — он любил так делать. В документах также сказано, что в крови парня были обнаружены алкоголь и запрещенные вещества.

Коронеры склоняются к версии о несчастном случае еще и потому, что незадолго до смерти Рик был здоров и счастлив — он обручился со своей возлюбленной и занимался несколькими интересными проектами.

Напомним, Рик Дженест прославился благодаря своему внешнему виду и даже попал в «Книгу рекордов Гиннесса»: за самое большое количество татуировок в виде насекомых (176 штук) и татуировок в виде костей (их 139).

Наносить рисунки на тело он начал в возрасте 16 лет, после того как вылечил опухоль головного мозга и сбежал из дома.



Рик стал известен после того, как появился в клипе Леди Гаги Born This Way. Он снимался для GQ, Vanity Fair и Vogue, участвовал в шоу «Топ-модель по-австрийски» и даже сыграл в фильме «47 ронинов» вместе с Киану Ривзом.