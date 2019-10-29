На каких мероприятиях Кейт Миддлтон еле стоит на ногах

Герцогиня Кембриджская регулярно посещает огромное количество различных мероприятий, будь то светские приемы или зарубежные поездки. Британские журналисты выяснили, к каким ивентам Кейт Миддлтон испытывает наибольшую неприязнь и почему.

Королевская семья известна своей любовью к верховой езде. Королева умела держаться в седле с детства, а принцы Уильям и Гарри регулярно принимают участие в конных соревнованиях.

Оказалось, что Кейт Миддлтон крайне сложно находиться рядом с лошадьми. Из-за аллергии герцогиня испытывает настоящие муки, когда ей приходится присутствовать на состязаниях принца Уильяма по конному поло.

Представить королевскую жизнь без лошадей просто невозможно — это ведь не только поло, но и кортежи. Кейт Миддлтон приходится нелегко, но герцогиня профессионально держит лицо и исправно посещает подобные мероприятия.

1 2 3 ... 9 Оказалось, что у Кейт Миддлтон жуткая аллергия на лошадей

Несмотря на то, что мы никогда не увидим Кейт Миддлон верхом, герцогиня призналась, что кое-кто из ее семьи все же любит лошадей так же, как и принц Уильям, — а именно принцесса Шарлотта. Герцогиня Кембриджская сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать и вдохновить дочь в ее увлечении.