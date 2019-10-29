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На каких мероприятиях Кейт Миддлтон еле стоит на ногах

Герцогиня Кембриджская регулярно посещает огромное количество различных мероприятий, будь то светские приемы или зарубежные поездки. Британские журналисты выяснили, к каким ивентам Кейт Миддлтон испытывает наибольшую неприязнь и почему.
Кейт Миддлтон

Королевская семья известна своей любовью к верховой езде. Королева умела держаться в седле с детства, а принцы Уильям и Гарри регулярно принимают участие в конных соревнованиях.

Кейт Миддлтон, принц Уильям

Оказалось, что Кейт Миддлтон крайне сложно находиться рядом с лошадьми. Из-за аллергии герцогиня испытывает настоящие муки, когда ей приходится присутствовать на состязаниях принца Уильяма по конному поло.

Кейт Миддлтон

Представить королевскую жизнь без лошадей просто невозможно — это ведь не только поло, но и кортежи. Кейт Миддлтон приходится нелегко, но герцогиня профессионально держит лицо и исправно посещает подобные мероприятия.

Несмотря на то, что мы никогда не увидим Кейт Миддлон верхом, герцогиня призналась, что кое-кто из ее семьи все же любит лошадей так же, как и принц Уильям, — а именно принцесса Шарлотта. Герцогиня Кембриджская сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать и вдохновить дочь в ее увлечении.

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29 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images
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Кейт Миддлтон

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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