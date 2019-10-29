Увядшая шея 55-летней Моники Беллуччи напомнила поклонникам об истинном возрасте актрисы

Как правило, Моника Беллуччи восхищает поклонников своей неувядающей красотой, но на недавних фотографиях из Рима актриса казалась очень усталой и выглядела на свой истинный возраст.

На днях Моника Беллуччи попала в объектив камер папарацци, выходя из своей квартиры в Риме. Пока она шагала к автомобилю, ее сфотографировали вездесущие репортеры. Моника выбрала черный брючный костюм и блузку в горошек. В руке знаменитость держала большую сумку. Повседневный total black лук она дополнила темными очками.

Правда, некоторые поклонники отметили, что Беллуччи выглядит очень усталой и задумчивой. С другой стороны, можно по пальцам пересчитать тех, кто утром выходит на улицу цветущим и полным сил. Однако в глаза пользователям Сети бросилось состояние кожи актрисы. Не самый удачный ракурс мгновенно показал главную «проблемную зону» знаменитости. Дряблая шея Моники заставила вспомнить, что актрисе 55 лет.

1 2 3 ... 10 Моника Беллуччи считается одной из самых красивых актрис

Поклонники актрисы расстроились еще сильнее, когда увидели глянцевый снимок, который актриса выложила в Инстаграм. На отретушированной фотографии шея Беллуччи кажется идеально гладкой, без малейших признаков возрастных изменений.

Напомним, что Моника Беллуччи не так давно сделала эффектную короткую стрижку. Недавний выход актрисы в прозрачном корсете никого не оставил равнодушным.