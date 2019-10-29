Увядшая шея 55-летней Моники Беллуччи напомнила поклонникам об истинном возрасте актрисы

На днях Моника Беллуччи попала в объектив камер папарацци, выходя из своей квартиры в Риме. Пока она шагала к автомобилю, ее сфотографировали вездесущие репортеры. Моника выбрала черный брючный костюм и блузку в горошек. В руке знаменитость держала большую сумку. Повседневный total black лук она дополнила темными очками.
Правда, некоторые поклонники отметили, что Беллуччи выглядит очень усталой и задумчивой. С другой стороны, можно по пальцам пересчитать тех, кто утром выходит на улицу цветущим и полным сил. Однако в глаза пользователям Сети бросилось состояние кожи актрисы. Не самый удачный ракурс мгновенно показал главную «проблемную зону» знаменитости. Дряблая шея Моники заставила вспомнить, что актрисе 55 лет.
Поклонники актрисы расстроились еще сильнее, когда увидели глянцевый снимок, который актриса выложила в Инстаграм. На отретушированной фотографии шея Беллуччи кажется идеально гладкой, без малейших признаков возрастных изменений.
Напомним, что Моника Беллуччи не так давно сделала эффектную короткую стрижку. Недавний выход актрисы в прозрачном корсете никого не оставил равнодушным.