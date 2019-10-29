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Увядшая шея 55-летней Моники Беллуччи напомнила поклонникам об истинном возрасте актрисы

Как правило, Моника Беллуччи восхищает поклонников своей неувядающей красотой, но на недавних фотографиях из Рима актриса казалась очень усталой и выглядела на свой истинный возраст.
Моника Беллуччи

На днях Моника Беллуччи попала в объектив камер папарацци, выходя из своей квартиры в Риме. Пока она шагала к автомобилю, ее сфотографировали вездесущие репортеры. Моника выбрала черный брючный костюм и блузку в горошек. В руке знаменитость держала большую сумку. Повседневный total black лук она дополнила темными очками.

Моника Беллуччи

Правда, некоторые поклонники отметили, что Беллуччи выглядит очень усталой и задумчивой. С другой стороны, можно по пальцам пересчитать тех, кто утром выходит на улицу цветущим и полным сил. Однако в глаза пользователям Сети бросилось состояние кожи актрисы. Не самый удачный ракурс мгновенно показал главную «проблемную зону» знаменитости. Дряблая шея Моники заставила вспомнить, что актрисе 55 лет. 

Поклонники актрисы расстроились еще сильнее, когда увидели глянцевый снимок, который актриса выложила в Инстаграм. На отретушированной фотографии шея Беллуччи кажется идеально гладкой, без малейших признаков возрастных изменений.

Напомним, что Моника Беллуччи не так давно сделала эффектную короткую стрижку. Недавний выход актрисы в прозрачном корсете никого не оставил равнодушным.

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29 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @monicabellucciofficiel, @numero_russia/Instagram, East News, Getty Images
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Моника Беллуччи

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Вот она правда жизни! Реальные фото, очень старо выглядит без фотошопа, дряхлая шея и брыли старушечьи. Не помогли ей чудеса косметологии, а ведь такая красавица была! Самое ужасное, что нас всех такое ждёт

  • Там не только шея, там и брыли выдают возраст.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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