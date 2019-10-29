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Рядом с жизнерадостной и цветущей Юлией Снигирь Евгений Цыганов выглядит грустным и подавленным

На днях состоялась премьера семейной комедии «Успех», которую посетили российские звезды, включая и исполнительницу главной роли Юлию Снигирь. Возлюбленную поддержал актер Евгений Цыганов. 
Юлия Снигирь

28 октября состоялась премьера нового фильма Павла Руминова. Семейная комедия «Успех» рассказывает историю влюбленной пары Лизы (Юлия Снигирь) и Артема (Роман Курцын). Они мечтали покорить музыкальный олимп вместе, но главная героиня забеременела, так что о творчестве пришлось забыть. 

Через несколько лет Лиза все же уехала за своей мечтой, а Артем остался растить дочь Виту. На одном из мероприятий девочка помогает отцу, спев за него один из хитов. Видео с их выступлением привлекает внимание множества пользователей Сети, включая и известного продюсера.

Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

Исполнительница главной роли Юлия Снигирь появилась на красной дорожке в сопровождении возлюбленного Евгения Цыганова. Для премьеры 36-летняя актриса выбрала черное платье в полоску из блестящей ткани с плиссированной юбкой. Свой строгий образ она дополнила тонким ремнем, подчеркнувшим талию.

Рядом с цветущей и улыбчивой возлюбленной Евгений Цыганов казался грустным и подавленным. Актер оделся на мероприятие в повседневном стиле. Он появился в бордовом пуловере, кожаной куртке и черных джинсах. Особенное внимание привлекала черная шапка Цыганова со знаком вопроса посередине. Кроме того, от зорких взглядов поклонников не укрылось кольцо, похожее на обручальное, которое красовалось на безымянном пальце 40-летнего актера.

Юлия и Евгений пока не объявляли о том, что они связали себя узами брака, но наличие украшения у актера вызвало соответствующие слухи в Сети.

Также премьеру фильма «Успех» посетили Мария Лобанова, Роман Курцын, Екатерина Андреева, Вячеслав Манучаров и другие звезды российского шоу-бизнеса. Лента выйдет на киноэкраны 7 ноября.

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29 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Пресс-служба
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Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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