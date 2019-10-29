«Он ментально болен»: Юлия Барановская резко высказалась о нежелании Андрея Аршавина видеться с детьми

Юлия Барановская давно всем доказала, что является самостоятельной и успешной женщиной, хотя после расставания с Андреем Аршавиным ей твердили, что она ничего не добьется. В интервью проекту «А поговорить?» телеведущая рассказала о тяжелых отношениях с футболистом.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году. Спустя пару лет на свет появился их первенец, сын Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м — сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал — он ушел от Юлии, когда она была беременна.

34-летняя Барановская долго отказывалась разговаривать о бывшем возлюбленном и переживала расставание по-своему. Масла в огонь подливали сплетни на просторах Сети и в кулуарах. Все шептались, что Юлия без Аршавина — пустое место, да и в жизни она ничего не сможет добиться. Однако Барановская взяла и смогла — из домохозяйки эта эффектная женщина превратилась в популярную телеведущую.

Сейчас Юлия уже может спокойно разговаривать на тему отношений с Аршавиным. И у нее есть, что сказать. В интервью проекту «А поговорить?» Барановская заявила, что считает экс-бойфренда больным человеком, ведь он не виделся со своими детьми шесть лет.

«Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен ментально. Это тяжелое заболевание. Я искренне считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, глубоко душевно больны. К счастью, не все болезни длятся вечно, человек иногда выздоравливает. И я детям говорила: ''Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы — это его личный период. Он не может вас разлюбить — это невозможно''», — откровенно заявила Барановская.

«Период» прошел только к началу 2019 года, когда Аршавин внезапно изъявил желание пообщаться со своими отпрысками. Телеведущая верит в искренность чувств Андрея к детям, хотя и уверена, что в нем никогда не было и не будет ответственности.

При этом Барановская утверждает, что заявления бывшей жены Аршавина Алисы о том, что она не давала ему общаться с детьми, это «чушь собачья».

«Я отпустила его с детьми на Мальдивы вместе с ней почти на три недели. Мне было тяжело? Да. Но это мне было тяжело, а детям с папой было прекрасно. <...> Что случилось после этого? Они прилетели из отпуска, он привез детей, и с того дня он их пять с половиной лет не видел», — рассказала Барановская.

1 2 3 ... 9 Юлия Барановская рассказала о расставании с Андреем Аршавиным

Юлия категорично отмечает: она принципиально не называет Аршавина бывшим мужем. «Несмотря на то, что мы много лет прожили, он был мой сожитель. Хочу, чтобы все, кто сожительствуют сейчас, поняли, что они вообще не гражданские мужья и жены друг другу, а сожители. Я принципиальная теперь», — отметила телеведущая.