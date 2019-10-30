Рики Мартин и его муж Джван Йосеф стали родителями в четвертый раз

В конце сентября 47-летний Рики Мартин объявил, что в скором времени станет отцом в четвертый раз. Певец предпочел не делиться подробностями грядущего пополнения — обычно он не афиширует жизнь своей семьи.
«У нас родился сын Ренн Мартин-Йосеф», — подписали снимок молодые родители.
На кадре почти невозможно рассмотреть малыша. Скорее всего, знаменитости покажут лицо ребенка лишь спустя какое-то время, как это было с их дочерью Люси.
Фанаты предполагают, что малыш появился на свет во второй половине октября. Обычно в первые дни кожа у малышей имеет красноватый оттенок. У сына Рики Мартина уже исчезла такая особенность.
В считанные часы снимок Рики и Джвана с младенцем набрал больше миллиона лайков. Поклонники со всего мира радуются за влюбленных. Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает их сыну крепкого здоровья!