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Рики Мартин и его муж Джван Йосеф стали родителями в четвертый раз

Совсем недавно Рики Мартин признался, что они с супругом ждут еще одного ребенка. Кто бы знал, что малыш так скоро появится на свет!
Рики Мартин
Джван Йосеф и Рики Мартин с сыновьями

В конце сентября 47-летний Рики Мартин объявил, что в скором времени станет отцом в четвертый раз. Певец предпочел не делиться подробностями грядущего пополнения — обычно он не афиширует жизнь своей семьи. 

30 октября Джван и Рики выложили в свои микроблоги одинаковые фото с младенцем на руках. 

«У нас родился сын Ренн Мартин-Йосеф», — подписали снимок молодые родители. 

Рики Мартин
 

На кадре почти невозможно рассмотреть малыша. Скорее всего, знаменитости покажут лицо ребенка лишь спустя какое-то время, как это было с их дочерью Люси

Фанаты предполагают, что малыш появился на свет во второй половине октября. Обычно в первые дни кожа у малышей имеет красноватый оттенок. У сына Рики Мартина уже исчезла такая особенность. 

В считанные часы снимок Рики и Джвана с младенцем набрал больше миллиона лайков. Поклонники со всего мира радуются за влюбленных. Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает их сыну крепкого здоровья!

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30 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @ricky_martin, @jwanyosef/Instagram
Теги

Рики Мартин

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Не знаю, что на это сказать. Дети в союзе двух любящих и успешных детей это прекрасно. Но...

  • О, Боже! Нет слов!!! Мир перевернулся..... к сожалению

  • А я так скажу. Хоть они и гомосексуалисты, но дети у них обеспеченны всем, счастливые. И думаю что не будут они детей учить тоже быть.. геями. Дети вырастут. Сами решат. Но это в 1000 раз лучше .. жизнь детей у обычной пары но алкашей, наркоманов и др.

  • что-то все-таки во всем этом есть ... нездоровое....ну не зря же природа не дала способность таким парам размножаться. и это сейчас не про религию и воспитание, а именно - естественно природное. о котором все сейчас так "пекутся"

  • Нда, детей они конечно любят, безусловно, но очень хочется, чтобы у детей мама была, а не только папы, это куда важнее.

  • Специально что ли стараются сыновей рожать?

  • Во строгают! Нонстоп)))

  • стесняюсь спросить это как- общии ребенок? это ребенок того, чьим материалом оплодотворена яйцеклетка.. В случае развода детей как делить будут интересно ?

  • А мне интересно стало (я признаюсь, очень невежественна в этом вопросе): они как решают кто у них муж, а кто жена?)

  • По четным дням Рик, по нечетным -джек

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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