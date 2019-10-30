Рики Мартин и его муж Джван Йосеф стали родителями в четвертый раз

Совсем недавно Рики Мартин признался, что они с супругом ждут еще одного ребенка. Кто бы знал, что малыш так скоро появится на свет!

Джван Йосеф и Рики Мартин с сыновьями

В конце сентября 47-летний Рики Мартин объявил, что в скором времени станет отцом в четвертый раз. Певец предпочел не делиться подробностями грядущего пополнения — обычно он не афиширует жизнь своей семьи.

30 октября Джван и Рики выложили в свои микроблоги одинаковые фото с младенцем на руках.

«У нас родился сын Ренн Мартин-Йосеф», — подписали снимок молодые родители.

На кадре почти невозможно рассмотреть малыша. Скорее всего, знаменитости покажут лицо ребенка лишь спустя какое-то время, как это было с их дочерью Люси.

Фанаты предполагают, что малыш появился на свет во второй половине октября. Обычно в первые дни кожа у малышей имеет красноватый оттенок. У сына Рики Мартина уже исчезла такая особенность.

1 2 3 ... 10 Рики Мартин и Джван Йосеф снова стали родителями

В считанные часы снимок Рики и Джвана с младенцем набрал больше миллиона лайков. Поклонники со всего мира радуются за влюбленных. Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает их сыну крепкого здоровья!