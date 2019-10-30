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«Это обернется против нее»: муж Лолиты прокомментировал скандал, связанный с их разводом

Расставание Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова имеет все шансы стать одним из самых громких разводов этого года. Пока все обсуждают подробности разрыва знаменитостей, экс-возлюбленный певицы искренне не понимает, почему в этой ситуации его считают предателем. 
Лолита Милявская
Лолита Милявская

В начале июля Лолита Милявская сообщила, что решила расстаться с Дмитрием Ивановым, который младше ее на 11 лет. Свое решение тогда звезда объяснила тем, что они с супругом просто разлюбили друг друга. 

Однако со временем певица стала намекать, что ее брак сложно было назвать счастливым. 

Лолита публично называла бывшего мужа «кровопийцей» и «раздражителем», а его новую избранницу — жертвой. 

Лолита Милявская, Дмитрий Иванов
 

Долгое время Дмитрий Иванов не реагировал на высказывания знаменитости и обсуждение их личной жизни в скандальных телешоу

На днях мужчина все же дал интервью порталу «Комсомольская правда»

Дмитрий опроверг слухи о том, что во время брака с Лолитой имел любовницу. Спортсмену неприятно постоянно слышать о себе столько лживой информации. 

«На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй… Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Но пусть это останется на совести Лолы. Она делает, как считает нужным. Я думаю, что это обернется против нее же», — считает Иванов. 

Также мужчина заверил, что не в его интересах пытаться нажиться на расставании с певицей. Напротив, много лет назад именно по его инициативе пара составила брачный договор. «Когда мы начинали отношения, Лола сказала, что предыдущий муж воровал у нее деньги. Поэтому я настоял на брачном договоре. Пошли к нотариусу и все сделали. У нас нет ни детей совместных, ни имущества. Это ни для кого не секрет», — заключил Дмитрий. 

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30 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, @ivanovsport, @lolitamilyavskaya/Instagram
Теги

Дмитрий Иванов, Лолита Милявская

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Странно, не ожидала я от Лолиты такого "выливания грязи", даже если что-то было не так и что-то является правдой, зачем это выносить, я думала она более мудрая женщина, жаль

  • Лолита уже не первый раз разводиться. И не может по человечески, цивилизованно развестись, как взрослые люди. Ну бросили ее и что? Из за этого устраивать грязь. Пожелала бы удачи, поблагодарила за все хорошее и развелась. Тем более у них есть брачный контракт, все заранее поделено. Зачем грязь? Только себя позорит. Цекало вон по тихому развелся. Молодец.

  • Сколько Лолита прожила с этим "кровопийцей" и что ли не замечала этого или её всё устраивало)Смешные эти "звездуньи", живут по много лет с кровопийцами, алкоголиками или сексоголиками и в одно мгновение вдруг прозревают))И полились помои...

  • В стане бузовых и дакот прибавление...

  • Как же она его достала, если он выступил с таким заявлением. Все же, не стоит сходиться с принимающими людьми, с неустойчивой психикой.

  • мда, в 105 раз одно и тоже. Лолита уже пенсионерка, а мозгов нет

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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