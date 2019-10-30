«Это обернется против нее»: муж Лолиты прокомментировал скандал, связанный с их разводом

В начале июля Лолита Милявская сообщила, что решила расстаться с Дмитрием Ивановым, который младше ее на 11 лет. Свое решение тогда звезда объяснила тем, что они с супругом просто разлюбили друг друга.
Лолита публично называла бывшего мужа «кровопийцей» и «раздражителем», а его новую избранницу — жертвой.
Долгое время Дмитрий Иванов не реагировал на высказывания знаменитости и обсуждение их личной жизни в скандальных телешоу.
Дмитрий опроверг слухи о том, что во время брака с Лолитой имел любовницу. Спортсмену неприятно постоянно слышать о себе столько лживой информации.
«На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй… Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Но пусть это останется на совести Лолы. Она делает, как считает нужным. Я думаю, что это обернется против нее же», — считает Иванов.
Также мужчина заверил, что не в его интересах пытаться нажиться на расставании с певицей. Напротив, много лет назад именно по его инициативе пара составила брачный договор. «Когда мы начинали отношения, Лола сказала, что предыдущий муж воровал у нее деньги. Поэтому я настоял на брачном договоре. Пошли к нотариусу и все сделали. У нас нет ни детей совместных, ни имущества. Это ни для кого не секрет», — заключил Дмитрий.