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Обман зрения: поклонники Зака Эфрона разглядели нечто большее на его фото с голым торсом

32-летний актер Зак Эфрон заинтриговал поклонников своим последним постом в Инстаграме. Вроде как выложил что-то пикантное, но оказалось, что... Смотрите сами!
Зак Эфрон
Зак Эфрон

Зак Эфрон нередко делится в Инстаграме фотографиями весьма откровенного характера. А что, у звезды «Величайшего шоумена» шикарный торс, который не грех продемонстрировать окружающим. Правда, последнее фото все же привело поклонников в недоумение.

На снимке Зак гордо восседает в сауне в одних шортах. Поклонники обратили внимание на странное темное пятно, выступающее прямо над резинкой.

«Извините, а что это... там?», «Ауч, Зак, ты что делаешь?», «Дети же смотрят!» — писали фолловеры в комментариях.

Зак Эфрон

Пришлось присмотреться (и даже сделать скрин и увеличить фото), чтобы понять, что это просто черные завязки на шортах, а не то, о чем все подумали.

Кстати, Эфрон давненько не заходил в Инстаграм, аж с сентября этого года. Так что камбэк получился очень удачным!

Это не первый раз, когда Эфрон показывает, как расслабляется в сауне. Например, в мае он рассказал фолловерам о своих планах на день: залечь на горячие доски при температуре 70 градусов, а потом немедленно погрузиться в ледяную ванну. Вот это закалка!

Эфрон, напомним, стал известен благодаря серии подростковых фильмов «Классный мюзикл», однако позже он смог избавиться от амплуа Трея Болтона и стал сниматься в серьезном кино. Например, Зак сыграл главную роль в картине «Красивый, плохой, злой» о серийном убийце Теде Банди. 

«Никогда раньше я не играл роль, от которой мне действительно нужно было отделять себя, возвращаясь вечером домой, и это было почти невозможно. Я хотел бы сказать, что у меня это получилось, но не могу», — признался актер во время премьеры фильма в Лондоне.

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30 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @zacefron/Instagram, Getty Images
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Зак Эфрон

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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