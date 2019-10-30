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На новых снимках роковую Анастасию Тарасову неожиданно сравнили с Анджелиной Джоли

Пока Дмитрий Тарасов дает интервью о непростых отношениях с экс-супругой, его нынешняя жена Анастасия балует себя новыми украшениями. Она показала фото в жемчужных серьгах, и фолловеры нашли сходство между Тарасовой и другой звездной мамой.
Анастасия Тарасова

29 октября Анастасия Тарасова разместила новый пост в Инстаграме. По случаю небольшого праздника (супруга футболиста отмечает каждую неделю своей второй беременности) она решила сделать себе подарок. 

Анастасия Тарасова

25-летняя мама годовалой Миланы продемонстрировала подписчикам обновки — жемчужные серьги-кольца и чокер. Она призналась, что определиться с выбором было непросто из-за большого ассортимента симпатичных ей украшений.

«Столько красоты в одном месте и для меня это большая редкость, чтобы понравилось практически все», — сообщила Анастасия. 

В комментариях Тарасова охотно рассказала подписчикам, какой помадой она пользуется, и миролюбиво заметила, что для нее каждый день — праздник. Она совсем не демонстрировала той враждебности, в которой на днях ее обвиняли фолловеры.

Подписчики отметили, что в новом, более взрослом и роковом образе Анастасия, которая чаще носит романтичные платья, выглядит великолепно. С ними согласился и Дмитрий Тарасов. «Моя жизнь», — лаконично прокомментировал он снимки.

Анджелина Джоли

Также пользователям Сети показалось, что на снимках в жемчужном комплекте Тарасова стала напоминать Анджелину Джоли. Пухлые губы, нюдовая помада, стрелки и выделенные скулы в сочетании с каштановыми волосами — наверное, эти отличительные черты натолкнули юзеров на выявление такого неожиданного сходства.

Добавим, что сейчас Анастасия Тарасова ждет второго ребенка. Она забеременела спустя всего 10 месяцев после рождения дочери Миланы. Пол будущего малыша известен звездным родителям, но они признались, что для них он не имеет большого значения.

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30 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94, @tarasov23, @lobacheva_tel, @valenciyaaccessories/Instagram, Getty Image
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • ,, ты не видишь что ли,шо я анджелина джоли,,,😂

  • Джоли без ретуши выложена, а костэнко вся отфотошопленная

  • Фотошлёп в действии

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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