На новых снимках роковую Анастасию Тарасову неожиданно сравнили с Анджелиной Джоли

Пока Дмитрий Тарасов дает интервью о непростых отношениях с экс-супругой, его нынешняя жена Анастасия балует себя новыми украшениями. Она показала фото в жемчужных серьгах, и фолловеры нашли сходство между Тарасовой и другой звездной мамой.

29 октября Анастасия Тарасова разместила новый пост в Инстаграме. По случаю небольшого праздника (супруга футболиста отмечает каждую неделю своей второй беременности) она решила сделать себе подарок.

25-летняя мама годовалой Миланы продемонстрировала подписчикам обновки — жемчужные серьги-кольца и чокер. Она призналась, что определиться с выбором было непросто из-за большого ассортимента симпатичных ей украшений.

«Столько красоты в одном месте и для меня это большая редкость, чтобы понравилось практически все», — сообщила Анастасия.

В комментариях Тарасова охотно рассказала подписчикам, какой помадой она пользуется, и миролюбиво заметила, что для нее каждый день — праздник. Она совсем не демонстрировала той враждебности, в которой на днях ее обвиняли фолловеры.

Подписчики отметили, что в новом, более взрослом и роковом образе Анастасия, которая чаще носит романтичные платья, выглядит великолепно. С ними согласился и Дмитрий Тарасов. «Моя жизнь», — лаконично прокомментировал он снимки.

Также пользователям Сети показалось, что на снимках в жемчужном комплекте Тарасова стала напоминать Анджелину Джоли. Пухлые губы, нюдовая помада, стрелки и выделенные скулы в сочетании с каштановыми волосами — наверное, эти отличительные черты натолкнули юзеров на выявление такого неожиданного сходства.

Добавим, что сейчас Анастасия Тарасова ждет второго ребенка. Она забеременела спустя всего 10 месяцев после рождения дочери Миланы. Пол будущего малыша известен звездным родителям, но они признались, что для них он не имеет большого значения.