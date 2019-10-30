«Моя замочная скважина перекрыта»: Ирина Понаровская рассказала о личной жизни

66-летняя певица крайне редко дает интервью. Однако на днях она ответила на вопросы, которые ей уже задавали много лет назад, и преданные поклонники звезды узнали, что же изменилось в жизни Ирины Витальевны.

В новом необычном интервью Ирина Понаровская рассказала о том, что сейчас происходит в ее жизни. Певице предложили ответить на несколько вопросов, которые ей уже задавали в прошлом. Таким образом, можно было увидеть, как изменилось с тех пор мировоззрение легенды эстрады.

Так, например, если раньше Понаровская называла себя «меланхоликом с характером», то на днях она заметила, что стремится всегда «быть на солнечной стороне жизни». Впрочем, знаменитость добавила, что, если она и «уходит в тень», то предпочитает об этом не распространяться.

Также поменялось отношение Ирины к своей мечте. В 1995 году она утверждала, что ей не столько важна цель, сколько процесс ее достижения. В настоящем мечты Понаровской стали более конкретными. Ей бы хотелось, чтобы в мире никто не болел. Но есть у певицы желания и менее глобальные: покупка игрушки для внука и нарядного платьица — для внучки Шарлотты.

Как и прежде, Ирина убеждена, что, даже не имея больших средств, можно выглядеть стильно. Более того, сейчас она готова одеть женщину модно даже в секонд-хенде!

Не обошлось и без вопроса о личной жизни певицы. В 2002 году она заметила, что спрашивать ее о подобном было глупо. Сегодня Ирина все еще не хочет раскрывать никаких подробностей. Но теперь она озвучила причину того, почему избегает этой темы.

«В 66 лет женщине говорить о личном — дурной тон! Моя замочная скважина перекрыта, не стану продавать билеты в первый ряд своей спальни. Это было раньше из-за публичного образа жизни. Сейчас даже номер телефона знают только несколько друзей и директор!» — категорично сообщила Понаровская изданию «СтарХит»

Добавим, что Ирина Понаровская не так давно вернулась в шоу-бизнес после 10 лет перерыва. Она исчезла с телеэкранов, чтобы отдохнуть от всеобщего внимания и критики, а также уделить побольше времени семье.