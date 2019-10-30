Максим Фадеев объявил о роспуске всех артистов своего лейбла

Совсем недавно поклонники Максима за здоровье музыканта. Напомним, 28 октября артист перенес сердечный приступ.
30 октября продюсер вновь обратился к интернет-сообществу. На его странице в Инстаграме вышло видео с официальным заявлением о том, что компания MALFA прекратила сотрудничество со всеми подопечными ей исполнителями.
«Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о расторжении контрактов со всеми музыкантами без исключения. Весь контент мы отдали своим, уже бывшим, артистам, в безвозмездное пользование. За исключением двух, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться», — признался продюсер.
Вместо ведения 30 артистов, как это было до недавних пор, музыкант хочет создать «эксклюзивную организацию» и представлять по одному-два проекта в год.
«Всем, кто был связан с нами когда-то общим делом, общей работой, я желаю успехов, абсолютно искренне и честно. А мы будем двигаться дальше, стараясь показывать вам тот продукт, ради которого с нами произошли такие изменения», — продолжил Максим.