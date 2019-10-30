Максим Фадеев объявил о роспуске всех артистов своего лейбла

После перенесенного сердечного приступа Максим Фадеев поделился неожиданной новостью: его продюсерский центр MALFA расторг контракты со всеми артистами.

Максим Фадеев



Совсем недавно поклонники Максима за здоровье музыканта. Напомним, 28 октября артист перенес сердечный приступ.



Позже Максим сообщил, что его состояние нормализовалась и он уже вовсю работает

30 октября продюсер вновь обратился к интернет-сообществу. На его странице в Инстаграме вышло видео с официальным заявлением о том, что компания MALFA прекратила сотрудничество со всеми подопечными ей исполнителями.



«Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о расторжении контрактов со всеми музыкантами без исключения. Весь контент мы отдали своим, уже бывшим, артистам, в безвозмездное пользование. За исключением двух, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться», — признался продюсер.

Фадеев также рассказал, что в его планах пересмотреть работу компании и реструктуризировать ее.

Вместо ведения 30 артистов, как это было до недавних пор, музыкант хочет создать «эксклюзивную организацию» и представлять по одному-два проекта в год.

1 2 3 ... 10 Продюсер сообщил, что его компания стала «масс-маркетом», а он хочет создавать более качественный продукт

«Всем, кто был связан с нами когда-то общим делом, общей работой, я желаю успехов, абсолютно искренне и честно. А мы будем двигаться дальше, стараясь показывать вам тот продукт, ради которого с нами произошли такие изменения», — продолжил Максим.