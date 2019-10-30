Как рождение Тимати стало началом конца семейной жизни Симоны Юнусовой

Симона Юнусова вновь поделилась с подписчиками зарисовкой из своей молодости. На этот раз звездная бабушка поведала, как рождение долгожданного первенца привело к тому, что они с мужем отдалились друг от друга.

30 октября Симона Юнусова, которая не так давно во второй раз стала бабушкой, поделилась с подписчиками историей из своей жизни. Мама Тимати разместила несколько черно-белых фотографий своего знаменитого сына в детстве. В подписи к снимку Симона рассказала о том, какие перемены с ней произошли после того, как она родила первенца.

Тимати в детстве

На эти воспоминания звездную бабушку натолкнул вопрос Анастасии Решетовой, которая, глядя на новорожденного Ратмира, поинтересовалась: «Правда, он красивый?»

Когда Симона увидела своего сына, она подумала, что он совсем не похож на нее. Зато сходство мальчика с отцом было феноменальным.

«Разглядывая малюсенькие пальчики своего первого сына, я удивлялась, как природа со стопроцентной точностью повторила в этой крохе черты его отца. Моего тогда там не было ничего, но это вообще не расстраивало», — поделилась своими чувствами Юнусова.

Симона с таким рвением и энтузиазмом взялась за исполнение материнских обязанностей, что в конечном итоге не сразу заметила, как муж отошел на второй план.

Мама Юнусовой пыталась увещевать ее, но давала советы в своей манере, не стесняясь крепких выражений, чего Симона не выносила. Поэтому слова матери девушка восприняла в штыки.

Из-за того, что Симона уделяла все свое время детям, ее брак в какой-то момент и дал трещину:

«Муж гордился моими достижениями в воспитании детей, но ему нужна была женщина, а не мать...

Мы жили вместе, но постепенно каждый погружался в свой проект. Он с головой ушел в открывшиеся возможности в плане бизнеса, а я все увлеченнее занималась развитием детей...»

1 2 3 ... 10 Симона Юнусова иногда делится с подписчиками воспоминаниями о своей юности

Напомним, что рождение внуков произвело на Симону такое впечатление, что она плакала вместе с их мамами. Не так давно звездная бабушка набила татуировку с датой рождения Ратмира. Она также ответила на вопросы подписчиков о новорожденном малыше и назвала его рост и вес.