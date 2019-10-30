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Как рождение Тимати стало началом конца семейной жизни Симоны Юнусовой

Симона Юнусова вновь поделилась с подписчиками зарисовкой из своей молодости. На этот раз звездная бабушка поведала, как рождение долгожданного первенца привело к тому, что они с мужем отдалились друг от друга.
Симона Юнусова, Тимати

30 октября Симона Юнусова, которая не так давно во второй раз стала бабушкой, поделилась с подписчиками историей из своей жизни. Мама Тимати разместила несколько черно-белых фотографий своего знаменитого сына в детстве. В подписи к снимку Симона рассказала о том, какие перемены с ней произошли после того, как она родила первенца. 

Тимати
Тимати в детстве

На эти воспоминания звездную бабушку натолкнул вопрос Анастасии Решетовой, которая, глядя на новорожденного Ратмира, поинтересовалась: «Правда, он красивый?»

Когда Симона увидела своего сына, она подумала, что он совсем не похож на нее. Зато сходство мальчика с отцом было феноменальным. 

«Разглядывая малюсенькие пальчики своего первого сына, я удивлялась, как природа со стопроцентной точностью повторила в этой крохе черты его отца. Моего тогда там не было ничего, но это вообще не расстраивало», — поделилась своими чувствами Юнусова.

Симона с таким рвением и энтузиазмом взялась за исполнение материнских обязанностей, что в конечном итоге не сразу заметила, как муж отошел на второй план. 

Мама Юнусовой пыталась увещевать ее, но давала советы в своей манере, не стесняясь крепких выражений, чего Симона не выносила. Поэтому слова матери девушка восприняла в штыки.

Из-за того, что Симона уделяла все свое время детям, ее брак в какой-то момент и дал трещину:

«Муж гордился моими достижениями в воспитании детей, но ему нужна была женщина, а не мать...
Мы жили вместе, но постепенно каждый погружался в свой проект. Он с головой ушел в открывшиеся возможности в плане бизнеса, а я все увлеченнее занималась развитием детей...»
  • Симона Юнусова
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    Симона Юнусова иногда делится с подписчиками воспоминаниями о своей юности
    Смотреть галерею

Напомним, что рождение внуков произвело на Симону такое впечатление, что она плакала вместе с их мамами. Не так давно звездная бабушка набила татуировку с датой рождения Ратмира. Она также ответила на вопросы подписчиков о новорожденном малыше и назвала его рост и вес.

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30 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @simona280, @timatiofficial/Instagram
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Симона Юнусова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • А сколько раз Симона сегодня ходила в туалет?

  • Гость

    А сколько раз Симона сегодня ходила в туалет?

    А сколько раз Симона сегодня моргнула?

  • Гость

    А сколько раз Симона сегодня моргнула?

    А сколько раз сегодня Симона зевнула?

  • Гость

    А сколько раз сегодня Симона зевнула?

    А сколько раз Симона зевнула вчера?

  • Гость

    А сколько раз Симона сегодня моргнула?

    А сколько раз Симона моргнула позавчера?

  • Гость

    А сколько раз Симона моргнула позавчера?

    А какой размер ноги у Симоны?

  • Гость

    А какой размер ноги у Симоны?

    А сколько весит Симона?

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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