Наталья Водянова привезла детей в Беслан, чтобы пройтись по местам страшных событий

Российская супермодель продолжает свое семейное путешествие по родине. На днях она показывала старшим детям города Северного Кавказа, а в завершение поездки посетила Беслан.

Наталья Водянова с детьми, матушкой Георгией и воспитанницами Богоявленского Аланского монастыря

На протяжении двух недель Наталья Водянова вместе с 17-летним Лукасом, 13-летней Невой и 12-летним Виктором разъезжают по городам России. Звездная мама решила напитать своих старших детей «русским духом»: показывает им главные достопримечательности страны, ее природные сокровища, а также культурные традиции многочисленных народов. Так, несколько дней назад Наталья привезла наследников на место дуэли Михаила Лермонтова в Пятигорске и рассказала о судьбе и творчестве любимого поэта.

Чтобы подростки прониклись культурой и наследием разных народов, Наталья устраивает им настоящие приключения: они посещают местные свадебные торжества и даже помогают колоть дрова в старейших монастырях. Фолловеры Водяновой с восхищением следят за активностью звездного семейства. «Вы пример настоящей мамы», — то и дело пишут они в комментариях.

Узнав, что Наталья посетила Северный Кавказ, многие интересовались, отправится ли она в Беслан, где 1 сентября 2004-го произошла трагедия.

30 октября Водянова вместе с детьми совершила эту особенную поездку. В тот же день супермодель выложила снимок, сделанный на фоне таблички с названием города.



«Последняя остановка в нашем путешествии с детьми по Северному Кавказу — вечная память тебе, Беслан. 15 лет прошло с той ужасной трагедии. Мы этого никогда не забудем», — подписала фото Наталья.



1 2 3 ... 12 Две недели назад Наталья Водянова вместе со старшими детьми прилетела в Россию

Звездная мама поведала своим детям о событиях трех страшных дней, в течение которых террористы удерживали в стенах школы многочисленных учеников и учителей. Фолловеры Натальи Водяновой с благодарностью отнеслись к ее новой публикации. «Спасибо, что не забываете», «Восхищаюсь вами и тем, как вы воспитываете детей», «Какая вы молодец, что знакомите ребят с событиями, которые происходят на земле!» — написали пользователи Сети.