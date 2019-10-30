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Наталья Водянова привезла детей в Беслан, чтобы пройтись по местам страшных событий

Российская супермодель продолжает свое семейное путешествие по родине. На днях она показывала старшим детям города Северного Кавказа, а в завершение поездки посетила Беслан. 
Наталья Водянова с детьми, матушкой Георгией и воспитанницами Богоявленского Аланского монастыря
Наталья Водянова с детьми, матушкой Георгией и воспитанницами Богоявленского Аланского монастыря

На протяжении двух недель Наталья Водянова вместе с 17-летним Лукасом, 13-летней Невой и 12-летним Виктором разъезжают по городам России. Звездная мама решила напитать своих старших детей «русским духом»: показывает им главные достопримечательности страны, ее природные сокровища, а также культурные традиции многочисленных народов. Так, несколько дней назад Наталья привезла наследников на место дуэли Михаила Лермонтова в Пятигорске и рассказала о судьбе и творчестве любимого поэта.  

Чтобы подростки прониклись культурой и наследием разных народов, Наталья устраивает им настоящие приключения: они посещают местные свадебные торжества и даже помогают колоть дрова в старейших монастырях. Фолловеры Водяновой с восхищением следят за активностью звездного семейства. «Вы пример настоящей мамы», — то и дело пишут они в комментариях.

Узнав, что Наталья посетила Северный Кавказ, многие интересовались, отправится ли она в Беслан, где 1 сентября 2004-го произошла трагедия. 

30 октября Водянова вместе с детьми совершила эту особенную поездку. В тот же день супермодель выложила снимок, сделанный на фоне таблички с названием города. 

«Последняя остановка в нашем путешествии с детьми по Северному Кавказу — вечная память тебе, Беслан. 15 лет прошло с той ужасной трагедии. Мы этого никогда не забудем», — подписала фото Наталья.

  • Наталья Водянова
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    Две недели назад Наталья Водянова вместе со старшими детьми прилетела в Россию
    Смотреть галерею

Звездная мама поведала своим детям о событиях трех страшных дней, в течение которых террористы удерживали в стенах школы многочисленных учеников и учителей. Фолловеры Натальи Водяновой с благодарностью отнеслись к ее новой публикации. «Спасибо, что не забываете», «Восхищаюсь вами и тем, как вы воспитываете детей», «Какая вы молодец, что знакомите ребят с событиями, которые происходят на земле!» — написали пользователи Сети.

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30 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @natasupernova, @lucas_portman/Instagram, Getty Images
Теги

Наталья Водянова, Лукас Портман

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • можно подумать этим детям есть какое то до жтого дело!?

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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