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Женя Малахова отметила 31-й день рождения в статусе одинокой женщины и поведала о жизни после развода

В середине октября стало известно, что Женя Малахова и Ренат Давлетьяров решили разойтись после шести лет брака. Стало известно, как себя сейчас ощущает актриса после разрыва с супругом.
Женя Малахова, Ренат Давлетьяров

Для поклонников Жени Малаховой новость о ее разводе с режиссером Ренатом Давлетьяровым стала неожиданностью. Несмотря на то, что слухи об их расставании ходили, никаких комментариев супруги не давали. Лишь 14 октября близкие знакомые пары сообщили, что Женя съехала из общей квартиры

По их словам, отношения звездной четы давно разладились. К тому же, сказывалась большая разница в возрасте. Женя младше своего экс-супруга на 27 лет. 

Женя Малахова

На днях певица впервые рассказала о том, как она себя чувствует после развода. Девушка отметила свой 31-й день рождения в Париже и призналась в Инстаграме, что сохраняет позитивный настрой и остается жизнерадостной.

«В моей жизни и правда многое поменялось за последнее время, и я совсем не готова и не хочу это комментировать, но я благодарна каждому прожитому дню, каждому человеку, встреченному на пути, я буду ценить, помнить и любить каждое мгновение. И помнить только хорошее, обещаю. Ведь это и есть жизнь и она прекрасна», — подписала Малахова яркий снимок на фоне знаменитого замка Спящей Красавицы в Диснейленде (орфография и пунктуация автора сохранены).

В этом сказочном королевстве Женя провела весь день. Несмотря на то, что она не стала подробно освещать то, что происходит у нее на душе, за певицу можно порадоваться. Она явно пребывает в отличном настроении. 

  • Женя Малахова, Ренат Давлетьяров
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    В середине октября стало известно, что Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после 6 лет брака
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Напомним, что Женя Малахова вышла замуж за Рената Давлетьярова в 2014 году. Она снялась в нескольких фильмах супруга, в том числе в картинах «А зори здесь тихие» и «Чистое искусство». На протяжении 5 лет Малахова была солисткой группы Reflex.

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30 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @malahovajenya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Persona Stars
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Женя Малахова, Ренат Давлетьяров

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • как молодая девушка 6 лет могла ложиться в койку с этим некрасивым немолодым дядей????

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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