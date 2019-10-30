«Трудяжка-чемпионка»: Татьяна Навка поздравила 5-летнюю дочь с победой в соревнованиях

Татьяна Навка поделилась радостной новостью в Инстаграме. Ее 5-летняя дочь Надя, которая пошла по стопам знаменитой мамы, завоевала первое место на соревнованиях по фигурному катанию.

30 октября Татьяна Навка разместила новый пост в Инстаграме. На фотографиях была запечатлена ее пятилетняя дочь, которая, как известно, пошла по стопам своей знаменитой мамы. Надежда Дмитриевна уделяет много времени занятиям фигурным катанием, и Татьяна с удовольствием поделилась успехом дочери, занявшей первое место на соревнованиях.

«Пока мама готовится к гастролям в Санкт-Петербурге, мой маленький ангел тоже работает! Вот такой замечательный результат у нас сегодня — 1 место! Очень горжусь своей маленькой трудяжкой-чемпионкой!» — написала спортсменка.

Татьяна явно переживала, что в комментариях найдутся те, кто решит, что девочка получила золотую медаль по блату. Поэтому супруга Дмитрия Пескова добавила, что Надя победила лишь ценой собственных усилий.

«Она с раннего детства настоящий пахарь, тренируется по 2 раза в день, очень любит фигурное катание и наслаждается им! А у кого есть вопросы, то рекомендую посетить пару-тройку таких соревнований. И детишек поддержите, и вопросы отпадут», — написала Навка. Впрочем, ее опасения были излишни. Среди тех, кто прокомментировал публикацию, практически не нашлось строгих критиков.

1 2 3 ... 10 У фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в 2014 году родилась дочь

Фолловеры поздравили трудолюбивую и целеустремленную девочку с заслуженной победой: «Удачи малышке! Умничка! Только вперед!», «Вся в маму! Молодец! Надеюсь, что когда она вырастет, мы увидим чудесное танго в ее исполнении!», «Успехов и побед Надюше!».