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«Трудяжка-чемпионка»: Татьяна Навка поздравила 5-летнюю дочь с победой в соревнованиях

Татьяна Навка поделилась радостной новостью в Инстаграме. Ее 5-летняя дочь Надя, которая пошла по стопам знаменитой мамы, завоевала первое место на соревнованиях по фигурному катанию.
Надежда Пескова, Татьяна Навка

30 октября Татьяна Навка разместила новый пост в Инстаграме. На фотографиях была запечатлена ее пятилетняя дочь, которая, как известно, пошла по стопам своей знаменитой мамы. Надежда Дмитриевна уделяет много времени занятиям фигурным катанием, и Татьяна с удовольствием поделилась успехом дочери, занявшей первое место на соревнованиях.

«Пока мама готовится к гастролям в Санкт-Петербурге, мой маленький ангел тоже работает! Вот такой замечательный результат у нас сегодня — 1 место! Очень горжусь своей маленькой трудяжкой-чемпионкой!» — написала спортсменка.

Татьяна явно переживала, что в комментариях найдутся те, кто решит, что девочка получила золотую медаль по блату. Поэтому супруга Дмитрия Пескова добавила, что Надя победила лишь ценой собственных усилий. 

Надежда Пескова

«Она с раннего детства настоящий пахарь, тренируется по 2 раза в день, очень любит фигурное катание и наслаждается им! А у кого есть вопросы, то рекомендую посетить пару-тройку таких соревнований. И детишек поддержите, и вопросы отпадут», — написала Навка. Впрочем, ее опасения были излишни. Среди тех, кто прокомментировал публикацию, практически не нашлось строгих критиков. 

  • Татьяна Навка
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    У фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в 2014 году родилась дочь
    Смотреть галерею

Фолловеры поздравили трудолюбивую и целеустремленную девочку с заслуженной победой: «Удачи малышке! Умничка! Только вперед!», «Вся в маму! Молодец! Надеюсь, что когда она вырастет, мы увидим чудесное танго в ее исполнении!», «Успехов и побед Надюше!».

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30 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @tatiana_navka/Instagram
Теги

Татьяна Навка, Надежда Пескова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • ага трудяжка, вся в маму. посмотрим что будет добывать попозже, когда вырастет

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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