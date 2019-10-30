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Алексей Гуськов прокомментировал инцидент со своей женой Лидией Вележевой, которую обвинили в пьяном дебоше

Вся страна обсуждает непристойное поведение Лидии Вележевой, которая 30 октября устроила скандал в одном из аэропортов. За актрису уже публично вступился супруг, уверенный, что ее пытаются оклеветать. 
Лидия Вележева
Лидия Вележева

30 октября одной из главных тем для обсуждения в Рунете стал скандал с 53-летней актрисой Лидией Вележевой. Рейс, на котором она должна была отправиться из Москвы в Тель-Авив, задержали на несколько часов, что очень не понравилось звезде. 

Во время подготовки к вылету Лидия вступила в перепалку с экипажем самолета и пассажирами. 

По словам очевидцев, артистка нецензурно выражалась, распускала руки и выглядела как человек в состоянии алкогольного опьянения. 

Алексей Гуськов
 

В итоге Лидию все же сняли с рейса. Вскоре в соцсетях поднялась шумиха, заставившая звезду изрядно понервничать. Вележева публично опровергла догадки общественности о том, что была пьяна, а также заявила, что из-за травли в интернете будет жаловаться Путину.

Прокомментировал инцидент и ее супруг, актер Алексей Гуськов, который узнал о случившемся уже после того, как Вележевой отказали в вылете.

«Лидия должна была вылететь утром в 7.55, но рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе -—человек летит на спектакль. Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, только приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, и ее стали снимать с рейса», — рассказал мужчина корреспонденту издания «МК.RU»

Актер поведал, что сейчас его жена находится в весьма нервном состоянии. Дело в том, что она по-прежнему не может вылететь в Израиль из-за отсутствия билетов, и спектакль находится на грани срыва. 

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30 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
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Алексей Гуськов

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Гуськов, мы все верим (и видим своими глазами), что глубоко патриотичная Лидия суха как лист. Иначе и быть не может.

  • Тело у нее великолепно. И это после двух родов и на 6 десятке. Молодец.

  • Гость

    Гуськов, мы все верим (и видим своими глазами), что глубоко патриотичная Лидия суха как лист. Иначе и быть не может.

    а я верю! виноваты те, кто задержал рейс! я бы тоже нервничала

  • Гость

    а я верю! виноваты те, кто задержал рейс! я бы тоже нервничала

    Нервничать можно по-разному.

  • Гость

    Нервничать можно по-разному.

    ну, это же артистичная натура, нервная

  • Гость

    ну, это же артистичная натура, нервная

    Знавали мы больших актёров, предельно скромных в социуме.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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