Алексей Гуськов прокомментировал инцидент со своей женой Лидией Вележевой, которую обвинили в пьяном дебоше

Вся страна обсуждает непристойное поведение Лидии Вележевой, которая 30 октября устроила скандал в одном из аэропортов. За актрису уже публично вступился супруг, уверенный, что ее пытаются оклеветать.

Лидия Вележева

30 октября одной из главных тем для обсуждения в Рунете стал скандал с 53-летней актрисой Лидией Вележевой. Рейс, на котором она должна была отправиться из Москвы в Тель-Авив, задержали на несколько часов, что очень не понравилось звезде.

Во время подготовки к вылету Лидия вступила в перепалку с экипажем самолета и пассажирами.

По словам очевидцев, артистка нецензурно выражалась, распускала руки и выглядела как человек в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге Лидию все же сняли с рейса. Вскоре в соцсетях поднялась шумиха, заставившая звезду изрядно понервничать. Вележева публично опровергла догадки общественности о том, что была пьяна, а также заявила, что из-за травли в интернете будет жаловаться Путину.

Прокомментировал инцидент и ее супруг, актер Алексей Гуськов, который узнал о случившемся уже после того, как Вележевой отказали в вылете.

«Лидия должна была вылететь утром в 7.55, но рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе -—человек летит на спектакль. Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, только приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, и ее стали снимать с рейса», — рассказал мужчина корреспонденту издания «МК.RU».

1 2 3 ... 10 Лидии Вележевой отказали в вылете из-за дебоша на борту самолета

Актер поведал, что сейчас его жена находится в весьма нервном состоянии. Дело в том, что она по-прежнему не может вылететь в Израиль из-за отсутствия билетов, и спектакль находится на грани срыва.