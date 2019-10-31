СМИ: Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Поздравляем самую романтичную пару российского шоу-бизнеса! Оксана Самойлова и Джиган, как сообщают СМИ, снова станут родителями в 2020 году.

Джиган и Оксана Самойлова

31 октября портал Super сообщил радостную новость: Оксана Самойлова и рэпер Джиган скоро снова станут родителями! Девушка пока никому не рассказывает о своем интересном положении и старается выкладывать в Инстаграм старые фотографии.А вот ее супруг не удержался и рассказал о будущем четвертом ребенке в компании друзей.

Как стало известно журналистам от источников из окружения Джигана, сейчас Самойлова находится на раннем сроке.

Напомним, Оксана и Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя Джигана) познакомились не в самом романтичном месте — в ночном клубе. Роман пары развивался стремительно, и очень скоро рэпер предложил Оксане съездить с ним на отдых.

«Пару недель, проведенные у океана, доказали мне — она та, от которой мне нужны дети», — признавался позже Джиган.

«Мы поженились в красивую дату 12.12.12, просто пошли в ЗАГС с близкими друзьями и расписались. Я решил не заморачиваться на одежде, обошелся без пиджаков, галстуков — на мне была белая рубашка и черные брюки», — рассказывал Джиган, отметив, что на свадьбе присутствовала их старшая дочь Ариела, которая родилась в 2011-м. В 2014 году Оксана родила дочь Лею, а в 2017-м — Майю.

Оксана рассказывала, что у нее нет никакого рецепта семейного счастья, ведь все очень просто: «Нужно быть внимательными, заботливыми, делать все с любовью и, конечно, доверять своему мужчине. Если все это будет присутствовать в вашей семье — она будет счастливой».