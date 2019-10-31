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СМИ: Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Поздравляем самую романтичную пару российского шоу-бизнеса! Оксана Самойлова и Джиган, как сообщают СМИ, снова станут родителями в 2020 году.
Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова

31 октября портал Super сообщил радостную новость: Оксана Самойлова и рэпер Джиган скоро снова станут родителями! Девушка пока никому не рассказывает о своем интересном положении и старается выкладывать в Инстаграм старые фотографии.А вот ее супруг не удержался и рассказал о будущем четвертом ребенке в компании друзей.

Как стало известно журналистам от источников из окружения Джигана, сейчас Самойлова находится на раннем сроке.

Напомним, Оксана и Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя Джигана) познакомились не в самом романтичном месте — в ночном клубе. Роман пары развивался стремительно, и очень скоро рэпер предложил Оксане съездить с ним на отдых.

Джиган, Оксана Самойлова

«Пару недель, проведенные у океана, доказали мне — она та, от которой мне нужны дети», — признавался позже Джиган.

«Мы поженились в красивую дату 12.12.12, просто пошли в ЗАГС с близкими друзьями и расписались. Я решил не заморачиваться на одежде, обошелся без пиджаков, галстуков — на мне была белая рубашка и черные брюки», — рассказывал Джиган, отметив, что на свадьбе присутствовала их старшая дочь Ариела, которая родилась в 2011-м. В 2014 году Оксана родила дочь Лею, а в 2017-м — Майю.

Оксана рассказывала, что у нее нет никакого рецепта семейного счастья, ведь все очень просто: «Нужно быть внимательными, заботливыми, делать все с любовью и, конечно, доверять своему мужчине. Если все это будет присутствовать в вашей семье — она будет счастливой».

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31 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @iamgeegun, @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова, Джиган

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18 комментариев Добавить комментарий
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  • Ого, сколько у нее КС. А если опять девочка?))) За пятым пойдут?

  • Хоть бы уж парень получился, а то сколько ж ей еще так...

  • Она бессмертная чтоли.

  • Гость

    Она бессмертная чтоли.

    Видимо, вдохновляется примером Тори Спеллинг.

  • Сделали бы эко, как Бекхемы, раз уж так нужен сын))

  • Материальных проблем нет, девчонки у них просто огонь) почему бы и не 4-го родить)) но конечно понятно что хотят они мальчишку)

  • Пусть в этот раз будет пацан, ее уже жалко. Дети это конечно прекрасно и деньги у них есть, поднимут, но несколько КС мне кажется это опасно...

  • Если это правда, мои поздравления. У них дети от любви и в богатстве, будут счастливыми. А чем больше счастливых людей вокруг, тем легче жить окружающим.

  • Денис Устименко-Вайнштейн, а не Абдулбеков - при чем тут "нужен сын".

  • не знаю, а мне нравится их семья.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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