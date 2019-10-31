Анастасия Решетова призналась, что новорожденный Ратмир уже показывает «мужской характер»

В Инстаграме Анастасии Решетовой, впервые ставшей мамой 16 октября, появляется все больше фотографий с новорожденным Ратмиром. На днях возлюбленная Тимати вновь умилила подписчиков видеороликом с малышом и рассказала, что сын уже начал проявлять характер.

31 октября Анастасия Решетова, недавно ставшая мамой, порадовала фолловеров милым видео со своим новорожденным сыном Ратмиром. В коротком ролике возлюбленная Тимати несколько раз поцеловала малыша, глядя в камеру. Заметно, что молодая мама вся сияет от счастья.

«Доброе сладкое утро», — подписала видео Решетова.

За несколько часов короткий ролик набрал более полутора тысяч комментариев. Блогер Ангелина Дубровская удивилась тому, что Анастасия уже проснулась. На это возлюбленная Тимати ответила, что уже две недели встает раньше, чем обычно. Кажется, присутствие Ратмира поменяло привычный режим дня его мамы!

Модель Айдай Исаева поинтересовалась, проявляет ли ребенок «мужской характер»?

«Еще совсем кроха, но на самом деле да. Характер иногда показывает. Думала, у них это начинается позже», — призналась Анастасия.

Примечательно, что в комментариях появились те, у кого трогательный ролик вовсе не вызвал восторга. Фолловеры были недовольны тем, что Анастасия наклоняется к ребенку с распущенными волосами, и попросили звезду собрать их в хвост или узел.

По мнению некоторых обеспокоенных поклонников, ребенок боится длинных темных локонов. Другие, напротив, считают, что Ратмир схватит Анастасию за волосы и больно дернет. Сама молодая мама не восприняла всерьез советы «критиков» и ответила им лишь несколькими смеющимися эмодзи.

1 2 3 ... 10 16 октября 23-летняя Анастасия Решетова впервые стала мамой

Добавим, что в Сети возлюбленную Тимати не в первый раз осуждают за недостаточно ответственное отношение к материнству. На днях она и сама призналась, что временами чувствует себя «плохой мамкой», когда оставляет сына даже на несколько часов.