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Анастасия Решетова призналась, что новорожденный Ратмир уже показывает «мужской характер»

В Инстаграме Анастасии Решетовой, впервые ставшей мамой 16 октября, появляется все больше фотографий с новорожденным Ратмиром. На днях возлюбленная Тимати вновь умилила подписчиков видеороликом с малышом и рассказала, что сын уже начал проявлять характер.
Анастасия Решетова

31 октября Анастасия Решетова, недавно ставшая мамой, порадовала фолловеров милым видео со своим новорожденным сыном Ратмиром. В коротком ролике возлюбленная Тимати несколько раз поцеловала малыша, глядя в камеру. Заметно, что молодая мама вся сияет от счастья.

«Доброе сладкое утро», — подписала видео Решетова.

За несколько часов короткий ролик набрал более полутора тысяч комментариев. Блогер Ангелина Дубровская удивилась тому, что Анастасия уже проснулась. На это возлюбленная Тимати ответила, что уже две недели встает раньше, чем обычно. Кажется, присутствие Ратмира поменяло привычный режим дня его мамы!

Модель Айдай Исаева поинтересовалась, проявляет ли ребенок «мужской характер»? 

«Еще совсем кроха, но на самом деле да. Характер иногда показывает. Думала, у них это начинается позже», — призналась Анастасия.

Примечательно, что в комментариях появились те, у кого трогательный ролик вовсе не вызвал восторга. Фолловеры были недовольны тем, что Анастасия наклоняется к ребенку с распущенными волосами, и попросили звезду собрать их в хвост или узел. 

По мнению некоторых обеспокоенных поклонников, ребенок боится длинных темных локонов. Другие, напротив, считают, что Ратмир схватит Анастасию за волосы и больно дернет. Сама молодая мама не восприняла всерьез советы «критиков» и ответила им лишь несколькими смеющимися эмодзи.

Добавим, что в Сети возлюбленную Тимати не в первый раз осуждают за недостаточно ответственное отношение к материнству. На днях она и сама призналась, что временами чувствует себя «плохой мамкой», когда оставляет сына даже на несколько часов. 

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31 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @volkonskaya.reshetova, @simona280/Instagram
Теги

Анастасия Решетова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Уймите эту женщину

  • Сейчас Симона это прочитает и распишет подробно, как ее сыновья и Алиса свой характер проявляли в 10 дневном возрасте

  • Пацану явно нарощенные в мамином салоне волосы не нравятся, он - за все натуральное ))

  • Кроха🤦‍♀️благодаря маме,от ратмирчика уже штормит...

  • Конечно, может, она актриса, у которой еще нет Оскара, но мне она кажется искренней в своем отношении к сыну)) И не понимаю этого распространенного мнения, что женщина, зацикленная на своей внешности, не может по-настоящему любить своего ребенка. По-моему, одно другому не мешает))

  • Ура!Новости про них наконец то!А то я уж беспокоиться начала

  • вопрос-зачем всё выставлять в сети? остановите их кто-нибудь. дорогие, наслаждайтесь моментами

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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