«Прекратите эту вакханалию»: мама Юлии Началовой отреагировала на новую версию ее смерти

На днях СМИ заявили, что Анна Исаева, близкая подруга и пиар-директор Юлии Началовой, имеет прямое отношение к смерти певицы. Маме артистки пришлось вступиться за оклеветанную женщину.

Юлия Началова и Анна Исаева

16 марта этого года не стало Юлии Началовой. Кумир миллионов скончалась от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.

Поклонники артистки до сих пор не могут поверить в ее смерть — это ну никак не вяжется с образом молодой, красивой и счастливой Юлии, а ведь именно такой все привыкли ее видеть.

Между тем на днях появилась новая (и очень странная) версия кончины певицы. Говорят, что незадолго до смерти Юлия обратилась к ясновидящей. Та сказала, что на Началову навели страшную порчу. Более того, женщина в мельчайших подробностях описала девушку, которая решила сотворить с Юлией такое зло. Началова якобы узнала в этой таинственной барышне свою близкую подругу и пиар-директора Анну Исаеву и разорвала с ней всякие отношения.

Юлия Началова

А, мол, после смерти Юлии Анна активизировалась и начала помогать семье артистки с организацией похорон. Когда сама Исаева узнала, что говорят у нее за спиной, то немало удивилась.

«Конечно, эта подруга, о которой Юле сказала ясновидящая, не я. Когда я узнала о том, какие сплетни ходят за моей спиной, я была в ужасе», — заявила женщина.

Также Анна заявила, что знает, о какой таинственной женщине идет речь. Родители Юлии тоже в курсе. «Более того, я лично помогла этой девушке вернуться в семью после смерти Юли и реабилитировать ее отношения с родными певицы», — сказала Анна изданию «Собеседник».

Таисия Началова

Слухи о том, что Исаева имеет отношение к смерти Юлии, дошли и до мамы артистки Таисии Началовой.

«Надоело читать всякую чушь! Хватит! До последних дней Юлия работала и близко дружила со своим пресс-секретарем Анной Исаевой. Именно Аню моя дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта. Всегда и везде вместе! Имейте хоть каплю совести, прекратите эту вакханалию», — заявила женщина «Собеседнику».

1 2 3 ... 10 Поклонники до сих пор не могут поверить в смерть Юлии Началовой

Анна Исаева, кстати, отметила, что не верит в историю с ясновидящей: «У Юли было много подруг и друзей, но лично меня эта история не коснулась, я лишь косвенно слышала о ней и пыталась примирить певицу с этой подругой. Потому что никогда не верила в правдивость этой истории. Мне было даже жаль подругу, о которой идет речь. Но вряд ли сейчас имеет смысл это обсуждать».