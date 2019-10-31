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«Прекратите эту вакханалию»: мама Юлии Началовой отреагировала на новую версию ее смерти

На днях СМИ заявили, что Анна Исаева, близкая подруга и пиар-директор Юлии Началовой, имеет прямое отношение к смерти певицы. Маме артистки пришлось вступиться за оклеветанную женщину.
Юлия Началова
Юлия Началова и Анна Исаева

16 марта этого года не стало Юлии Началовой. Кумир миллионов скончалась от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.

Поклонники артистки до сих пор не могут поверить в ее смерть — это ну никак не вяжется с образом молодой, красивой и счастливой Юлии, а ведь именно такой все привыкли ее видеть.

Между тем на днях появилась новая (и очень странная) версия кончины певицы. Говорят, что незадолго до смерти Юлия обратилась к ясновидящей. Та сказала, что на Началову навели страшную порчу. Более того, женщина в мельчайших подробностях описала девушку, которая решила сотворить с Юлией такое зло. Началова якобы узнала в этой таинственной барышне свою близкую подругу и пиар-директора Анну Исаеву и разорвала с ней всякие отношения.

Юлия Началова
Юлия Началова

А, мол, после смерти Юлии Анна активизировалась и начала помогать семье артистки с организацией похорон. Когда сама Исаева узнала, что говорят у нее за спиной, то немало удивилась.

«Конечно, эта подруга, о которой Юле сказала ясновидящая, не я. Когда я узнала о том, какие сплетни ходят за моей спиной, я была в ужасе», — заявила женщина.

Также Анна заявила, что знает, о какой таинственной женщине идет речь. Родители Юлии тоже в курсе. «Более того, я лично помогла этой девушке вернуться в семью после смерти Юли и реабилитировать ее отношения с родными певицы», — сказала Анна изданию «Собеседник».

Таисия Началова
Таисия Началова

Слухи о том, что Исаева имеет отношение к смерти Юлии, дошли и до мамы артистки Таисии Началовой.

«Надоело читать всякую чушь! Хватит! До последних дней Юлия работала и близко дружила со своим пресс-секретарем Анной Исаевой. Именно Аню моя дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта. Всегда и везде вместе! Имейте хоть каплю совести, прекратите эту вакханалию», — заявила женщина «Собеседнику».

Анна Исаева, кстати, отметила, что не верит в историю с ясновидящей: «У Юли было много подруг и друзей, но лично меня эта история не коснулась, я лишь косвенно слышала о ней и пыталась примирить певицу с этой подругой. Потому что никогда не верила в правдивость этой истории. Мне было даже жаль подругу, о которой идет речь. Но вряд ли сейчас имеет смысл это обсуждать».

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31 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @julianachalova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru
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Юлия Началова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • У некоторых людей слишком много свободного времени , работать нужно больше, тогда в голову всякий бред не будет лезть.

  • Тут и без "порчи" вина Исаевой имеется, ибо будучи осведомлённой о букете заболеваний подопечной, должна была силком притащить ко врачу, тем более, что врач проекта шоу настоятельно это рекомендовал.

  • «Кумир миллионов» - серьезно?!🤦🏼‍♀️

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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