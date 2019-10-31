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Тяжелой поступью: Амаль Клуни на высоких каблуках подвернула ногу и едва не упала

Амаль Клуни обожает высокие каблуки и часто завершает свои ультрастильные образы именно лодочками на шпильках. К сожалению, даже у таких профи, как Амаль, случаются промахи.
Амаль Клуни

41-летняя Амаль Клуни вышла в свет в красном миди-платье и остроносых бежевых туфлях на каблуках. Юрист распустила свои шикарные темные волосы, уложив их мягкими волнами. Амаль вышла из машины и направилась в сторону ресторана, но без приключений не обошлось.

Амаль Клуни

Амаль Клуни прошла буквально пару метров, как вдруг оступилась. Каблук оказался слишком тонким, поэтому застрял в брусчатке. Супруга Джорджа Клуни едва не упала на глазах у папарацци.

Амаль Клуни

Водитель миссис Клуни вовремя среагировал и подал руку знаменитости, помог ей исправить положение.

Тала Аламуддин
Тала Аламуддин

Довольно неожиданно, что всегда собранная и безупречная Амаль могла оступиться. С другой стороны, кросс по вымощенной брусчаткой улице не выдержит даже самая заядлая любительница каблуков: рано или поздно туфли точно застрянут в камнях.

4 года назад старшая сестра Амаль оказалась в подобной ситуации. Правда, у Талы не было помощника, так что она упала на одно колено.

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31 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images
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Амаль Клуни (Аламуддин)

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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