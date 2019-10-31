Тяжелой поступью: Амаль Клуни на высоких каблуках подвернула ногу и едва не упала

Амаль Клуни обожает высокие каблуки и часто завершает свои ультрастильные образы именно лодочками на шпильках. К сожалению, даже у таких профи, как Амаль, случаются промахи.

41-летняя Амаль Клуни вышла в свет в красном миди-платье и остроносых бежевых туфлях на каблуках. Юрист распустила свои шикарные темные волосы, уложив их мягкими волнами. Амаль вышла из машины и направилась в сторону ресторана, но без приключений не обошлось.

Амаль Клуни прошла буквально пару метров, как вдруг оступилась. Каблук оказался слишком тонким, поэтому застрял в брусчатке. Супруга Джорджа Клуни едва не упала на глазах у папарацци.

Водитель миссис Клуни вовремя среагировал и подал руку знаменитости, помог ей исправить положение.

Тала Аламуддин

Довольно неожиданно, что всегда собранная и безупречная Амаль могла оступиться. С другой стороны, кросс по вымощенной брусчаткой улице не выдержит даже самая заядлая любительница каблуков: рано или поздно туфли точно застрянут в камнях.

1 2 3 ... 10 Амаль Клуни — ярая поклонница туфель на каблуках

4 года назад старшая сестра Амаль оказалась в подобной ситуации. Правда, у Талы не было помощника, так что она упала на одно колено.