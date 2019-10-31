Беременная Анастасия Тарасова сфотографировалась в мини-платье на морозе

Фолловеры опять нашли, к чему придраться на новом снимке Анастасии Тарасовой. На этот раз их всерьез обеспокоило, что супруга футболиста, будучи в интересном положении, снимается в коротком платье в снегопад.

30 октября Анастасия Тарасова поделилась новым постом в Инстаграме. Она поздравила фолловеров с первым снегом и написала, что в школьные годы, как и многие подростки, не любила носить шапку. Ее маме приходилось даже звонить дочери, чтобы проверить, взяла ли та головной убор. Также Анастасия посетовала на то, что, когда она училась в школе, ассортимент шапок в магазинах был невелик. Возможно, с этим и было связано ее желание «забыть» о головном уборе.

Свои воспоминания Тарасова сопроводила фотографией в зимнем образе. Она примерила серое мини-платье и накинула на плечи шубу. Анастасия дополнила образ черной сумкой на цепочке и крупными жемчужными серьгами.

Поклонников Тарасовой изумил ее аутфит, и они поспешили поделиться своими эмоциями.

«Настенька, вот мама сейчас увидит это фото, и у нее будет сердечный приступ. От подростка ты недалеко ушла. Быстро надень шапку и застегни шубу!» — попросила одна из встревоженных подписчиц. Правда, Анастасия поспешила ее успокоить, сказав, что шапка на ней, просто ее трудно заметить.

«В положении, а полуголая! Тем более в такой холод!» — продолжали писать фолловеры. Но и на это Анастасия быстро ответила, что ей нет смысла укутываться для поездок на автомобиле. А для быстрых перебежек от машины до университета и дома такой аутфит, по мнению 25-летней мамы годовалой Миланы, вполне подходит. Да и шубу Тарасова распахнула всего на несколько секунд для эффектного кадра.

Добавим, что Анастасия Тарасова ждет второго ребенка. Она забеременела всего спустя 10 месяцев после рождения дочери Миланы. Недавно Анастасия вместе с супругом посетила детский дом и столкнулась с обвинениями в лицемерии. Также на днях она вдруг продемонстрировала не лучшие качества характера и резко ответила некоторым фолловерам.