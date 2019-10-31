«Миссис мира 2006» Софья Аржаковская может лишиться карьеры в Голливуде из-за долга в 100 млн рублей

Российской балерине Софье Аржаковской закрыли дорогу в Голливуд. Девушка, которая задолжала 50 миллионов за дом в Подмосковье, теперь обязана выплатить вдвое больше, из-за чего лишилась права выезда за границу.

Софья Аржаковская

Софья Аржаковская (или Софья Ская) стала известна после конкурса «Миссис мира 2006». Юная балерина незадолго до этого участвовала в местном конкурсе красоты, который проходил в комплексе «Огни Уфы», принадлежавшем Сергею Веремеенко, бизнесмену и экс-кандидату в президенты Башкортостана.

В 2006-м Аржаковская и Веремеенко, который был старше своей избранницы на 30 лет, поженились, и в том же году Софья выиграла конкурс «Миссис Мира». Причем сначала победительницей объявили другую девушку, представительницу Коста-Рики, но потом сообщили, что произошла ошибка, и корону отдали Аржаковской.

Сергей Веремеенко и Софья Аржаковская

Публика начала свистеть, а некоторые участницы даже разрезали свои ленты в знак протеста. Тогда все предположили, что Веремеенко просто подкупил организаторов конкурса, тем более что Аржаковская всегда приходила с охранниками и занимала отдельную гримерку. Естественно, факт подкупа супруги отрицали.

После этого Аржаковская взяла себе псевдоним Софья Ская и начала сниматься в кино, преимущественно за границей. Девушка чаще всего играла саму себя, то есть балерину. А в 2012 году Софья даже сняла собственный фильм «Белый лебедь» в пику картине «Черный лебедь» с Натали Портман — Ская проходила прослушивание на главную роль, но получить ее так и не смогла.

Актриса приобрела огромный дом в Одинцовском районе Подмосковья — за жилье в 900 квадратных метров она должна была заплатить 200 млн рублей. Не все могут позволить себе выплатить такую солидную сумму сразу, поэтому Софья пообещала отдавать ее по частям.

Софья Аржаковская

Однако, как сообщает портал Mash, что-то пошло не так: балерина не выплачивала долг вовремя, а когда от заявленной суммы осталось 50 млн, заявила продавцу Валерию Макарову, что дом ее не устраивает, и отказалась проводить платежи дальше.

Макарова, естественно, такой вариант развития событий не устроил, и он обратился в суд, который благополучно выиграл. Долг Аржаковской вырос до 100 млн рублей. В итоге актрисе, которая снималась исключительно в зарубежных картинах, запретили выезд из страны.

1 2 3 ... 10 Российской балерине Софье Аржаковской запретили выезд за границу

Более того, как сообщает издание, к супругу артистки, депутату Госдумы Сергею Веремеенко, тоже возникли вопросы — он, оказывается, не декларировал имущество жены.

Вероятно, ограничение на выезд временное, и Софья скоро снова сможет погрузиться в работу, однако для ее мужа все может закончиться плачевно — если чиновник не может объяснить, откуда на его счете взялись средства и на какие деньги он приобрел имущество, все будут изымать в пользу государства.