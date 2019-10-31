Наталья Водянова объяснила, почему не перевозит мать в Париж

37-летняя Наталья Водянова уже давно живет в столице Франции вместе с детьми и 42-летним возлюбленным Антуаном Арно. При этом мама топ-модели, Лариса Громова, навещает ее, но остается жить в Нижнем Новгороде.

Наталья Водянова

Несколько лет назад Ларису Громову заметили в Нижнем Новгороде, когда она продавала пирожки. На тот момент Наталья уже была всемирно известна и зарабатывала миллионы, поэтому некоторые интернет-пользователи решили, что модель не помогает семье.

Наталья Водянова и Лариса Громова

Впрочем, знаменитость развеяла ложные домыслы, объяснив, что мама печет пирожки не из-за нужды. Громовой просто нравится это дело. По словам Натальи, после рождения ее особенной сестры Оксаны от матери отвернулись родные и друзья. Только в последние годы Лариса наконец почувствовала себя уверенно.

«Я ее очень люблю и не раз предлагала переехать. Но маме хорошо в Нижнем. Париж и его возможности нужны далеко не всем», — поделилась модель с изданием «Комсомольская правда»

Лариса Громова, Наталья Водянова и Оксана Кусакина

Водянова также рассказала, что другая ее сестра, Кристина, предпочла жить в России, хотя 12 лет училась за границей. Сейчас Кристина работает реставратором и историком искусств в Санкт-Петербурге. Топ-модель подчеркнула, что гордится своей семьей, как и ее мама.

Наталья поделилась своим железным правилом: несмотря на плотный график, она всегда дома по вечерам и выходным. Вместо тусовок они с мужем предпочитают уютный семейный ужин с детьми.