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Наталья Водянова объяснила, почему не перевозит мать в Париж

37-летняя Наталья Водянова уже давно живет в столице Франции вместе с детьми и 42-летним возлюбленным Антуаном Арно. При этом мама топ-модели, Лариса Громова, навещает ее, но остается жить в Нижнем Новгороде.
Наталья Водянова
Наталья Водянова

Несколько лет назад Ларису Громову заметили в Нижнем Новгороде, когда она продавала пирожки. На тот момент Наталья уже была всемирно известна и зарабатывала миллионы, поэтому некоторые интернет-пользователи решили, что модель не помогает семье.

Наталья Водянова, Лариса Громова
Наталья Водянова и Лариса Громова

Впрочем, знаменитость развеяла ложные домыслы, объяснив, что мама печет пирожки не из-за нужды. Громовой просто нравится это дело. По словам Натальи, после рождения ее особенной сестры Оксаны от матери отвернулись родные и друзья. Только в последние годы Лариса наконец почувствовала себя уверенно.

«Я ее очень люблю и не раз предлагала переехать. Но маме хорошо в Нижнем. Париж и его возможности нужны далеко не всем», — поделилась модель с изданием «Комсомольская правда».
Лариса Громова, Наталья Водянова, Оксана Кусакина
Лариса Громова, Наталья Водянова и Оксана Кусакина

Водянова также рассказала, что другая ее сестра, Кристина, предпочла жить в России, хотя 12 лет училась за границей. Сейчас Кристина работает реставратором и историком искусств в Санкт-Петербурге. Топ-модель подчеркнула, что гордится своей семьей, как и ее мама.

Наталья поделилась своим железным правилом: несмотря на плотный график, она всегда дома по вечерам и выходным. Вместо тусовок они с мужем предпочитают уютный семейный ужин с детьми. 

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31 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @natasupernova/Instagram
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Наталья Водянова

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Кто нибудь знает Наталья какая по счету рождения - первый, второй ребенок у Ларисы? Кристина, как я понимаю - третья?

  • "Несколько лет назад Ларису Громову заметили в Нижнем Новгороде, когда она продавала пирожки." - и что? У Водонаевой мама тоже зарабатывает кулинарией, причем сама лично до нужной станции метро подвозит товар.

  • Всё таки, какой странный старший у неё, крашенные волосы как солома, безумное выражение лица. Интресно, в какой школе он, чтото подсказывает явно не в селективной академической.

  • Всё таки, какой странный старший у неё, крашенные волосы как солома, безумное выражение лица. Интресно, в какой школе он, чтото подсказывает явно не в селективной академической.

  • Наташа первая дочь у Ларисы.Вот веет от Натальи счастьем и уверенностью.Жизнь удалась!

  • Гость

    Всё таки, какой странный старший у неё, крашенные волосы как солома, безумное выражение лица.

    прекрасные тонкие черты лица, волосы не крашены (чистейший белый цвет волос еще остался у некоторых, например, тюменцев) взгляд небесных глаз полон доброты и отражает чистоту души.

  • Гость

    Кто нибудь знает Наталья какая по счету рождения - первый, второй ребенок у Ларисы? Кристина, как я понимаю - третья?

    Наталья - старшая. Ей 37 лет, Оксане, которая больна, 29, Кристине -21.

  • Гость

    Наташа первая дочь у Ларисы. Вот веет от Натальи счастьем и уверенностью. Жизнь удалась!

    благодарю

  • Гость

    Наталья - старшая. Ей 37 лет, Оксане, которая больна, 29, Кристине -21.

    благодарю

  • Гость

    Всё таки, какой странный старший у неё, крашенные волосы как солома, безумное выражение лица. Интресно, в какой школе он, чтото подсказывает явно не в селективной академической.

    Волосы у него как у отца, просто отец лысый. Но на некоторых фото видно, что оставшийся пушок - белый ) А выражение лица ... нет, не безумное, но странное. Вообще, на всех фото он очень женственный, манерный такой, голову на плечико всегда склоняет, кокетливо так. Может, конечно, с возрастом станет помужественнее....

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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