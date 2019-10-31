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«Я прощаюсь с большим этапом жизни»: Серябкина высказалась по поводу расторжения контракта с лейблом Фадеева

30 октября Максим Фадеев объявил о роспуске всех исполнителей своего продюсерского центра. На следующий день Ольга Серябкина высказалась по поводу ухода из лейбла MALFA.
Максим Фадеев, Ольга Серябкина
Максим Фадеев и Ольга Серябкина

На днях Максим Фадеев поделился крайне неожиданной новостью: продюсерский центр MALFA расторг контракты со всеми артистами лейбла. 31 октября свое мнение по этому поводу высказала подопечная музыканта Ольга Серябкина.

«Я прощаюсь с большим этапом жизни, но мое сердце всегда будет с человеком, без которого бы не было меня такой, какая я сейчас», — объявила экс-солистка «Серебра». 

«Дорогой и любимый Макс! Моя бесконечная благодарность тебе за все. За то, что когда-то давно поверил в меня, сформировал меня не только как творческую единицу, но и как личность, стал поддержкой и опорой, вдохновителем и моим лучшим другом. Я благодарна за каждый день из этих 15 лет работы с тобой, за жизненные уроки и советы, за все радостные и трудные ситуации, которые мы пережили вместе», — сообщила в своем Инстаграме певица.

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина

«Огромная часть моей души останется в MALFA, а твоя музыка всегда будет саундтреком моей жизни. Признаюсь честно, мне немного страшно вступать в новый период жизни, где за мной не будет твоего мощного и надежного плеча, но я буду очень стараться, чтобы ты мной гордился! Люблю бесконечно и навсегда», — нежно обратилась Ольга к Максиму. 

Максим Фадеев
Максим Фадеев прокомментировал свое решение
К слову, сам Фадеев тоже высказался по поводу роспуска всех исполнителей.

«Это был масс-маркет с сотней артистов. Я не знаю, куда они все пойдут, теперь это мало меня интересует. Я считаю, что все, что я смог, для этих артистов я сделал, пусть теперь они демонстрируют свои возможности», — заявил продюсер в программе «Алена, блин!».

Также музыкант рассказал, что сподвигло его распрощаться со всеми исполнителями разом. «Это комплекс причин. Я принципиально больше не буду работать с артистами, я не хочу. Именно с артистами, я имею в виду с певцами, не творцами. С последними я как раз хочу работать» — поведал Фадеев.

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31 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Super/YouTube.com, @serebro_official, @fadeevmaxim/Instagram, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Максим Фадеев, Ольга Серябкина

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Так он готовит новый проект или вообще на пенсию пошел?

  • "куда они все пойдут меня не интересует" так звучит.. Бабок на вас заработал а теперь идите.....

  • Гость

    "куда они все пойдут меня не интересует" так звучит.. Бабок на вас заработал а теперь идите.....

    Ну и на ком Фадеев заработал? Кого, кроме скандалистки-алкоголички Наргиз, дурачка Майами и Серебра, вы знаете из этой сотни?

  • С одной стороны, был вау-эффект от этой новости, но он быстро сошел на "нет". Интересно, почему. Почему это все равно никому не интересно?

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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