«Я прощаюсь с большим этапом жизни»: Серябкина высказалась по поводу расторжения контракта с лейблом Фадеева

30 октября Максим Фадеев объявил о роспуске всех исполнителей своего продюсерского центра. На следующий день Ольга Серябкина высказалась по поводу ухода из лейбла MALFA.

Максим Фадеев и Ольга Серябкина

На днях Максим Фадеев поделился крайне неожиданной новостью: продюсерский центр MALFA расторг контракты со всеми артистами лейбла. 31 октября свое мнение по этому поводу высказала подопечная музыканта Ольга Серябкина.

«Я прощаюсь с большим этапом жизни, но мое сердце всегда будет с человеком, без которого бы не было меня такой, какая я сейчас», — объявила экс-солистка «Серебра».

«Дорогой и любимый Макс! Моя бесконечная благодарность тебе за все. За то, что когда-то давно поверил в меня, сформировал меня не только как творческую единицу, но и как личность, стал поддержкой и опорой, вдохновителем и моим лучшим другом. Я благодарна за каждый день из этих 15 лет работы с тобой, за жизненные уроки и советы, за все радостные и трудные ситуации, которые мы пережили вместе», — сообщила в своем Инстаграме певица.

Ольга Серябкина

«Огромная часть моей души останется в MALFA, а твоя музыка всегда будет саундтреком моей жизни. Признаюсь честно, мне немного страшно вступать в новый период жизни, где за мной не будет твоего мощного и надежного плеча, но я буду очень стараться, чтобы ты мной гордился! Люблю бесконечно и навсегда», — нежно обратилась Ольга к Максиму.

Максим Фадеев прокомментировал свое решение

К слову, сам Фадеев тоже высказался по поводу роспуска всех исполнителей.

«Это был масс-маркет с сотней артистов. Я не знаю, куда они все пойдут, теперь это мало меня интересует. Я считаю, что все, что я смог, для этих артистов я сделал, пусть теперь они демонстрируют свои возможности», — заявил продюсер в программе «Алена, блин!».



1 2 3 ... 10 Максим Фадеев и Ольга Серябкина сотрудничали более 15 лет

Также музыкант рассказал, что сподвигло его распрощаться со всеми исполнителями разом. «Это комплекс причин. Я принципиально больше не буду работать с артистами, я не хочу. Именно с артистами, я имею в виду с певцами, не творцами. С последними я как раз хочу работать» — поведал Фадеев.