«Была сложная гормонотерапия»: Яна Рудковская призналась, что поправилась, пытаясь забеременеть

На днях Яна Рудковская презентовала реалити-шоу о своей семье «ЯнаСупер». Продюсер раскрыла некоторые детали личной жизни, которыми не делилась ранее. В том числе она рассказала о непростых последствиях лечения, к которому прибегла, чтобы вновь стать матерью.

Яна Рудковская, воспитывающая троих сыновей, на протяжении нескольких лет мечтает о дочери. Она редко затрагивает столь интимную тему в интервью, но не так давно поведала, что задумалась о суррогатном материнстве.

На презентации реалити-шоу о своей семье «ЯнаСупер» звезда ответила на несколько вопросов журналистов. В том числе она рассказала об усилиях, которые предприняла, чтобы снова стать матерью. Яна была вынуждена пройти курс гормональной терапии. Лечение не оказалось успешным, ко всему прочему знаменитость набрала вес.

«В первых сериях реалити-шоу я поправилась на 2,5 килограмма. У меня была тогда очень сложная гормонотерапия (это мы с мужем шли к заветной мечте, чтобы у нас были еще дети), что очень сильно ударило по организму. Я жутко переживала», — откровенно рассказала Рудковская порталу «7 дней»

Яна избавилась от лишних килограммов благодаря регулярным занятиям спортом. Она тратит много времени на физические нагрузки не только для поддержания стройной фигуры:

«У меня была и есть большая грудь. Это как плюс, так и минус для женщины — большая нагрузка на позвоночник. Поэтому я начала “накачивать” спину, чтобы мышцы хоть как-то держали грудную клетку. Спорт меня мотивирует, спасает и дает возможность поддерживать хорошую форму. Тренер приходит почти каждый день, и каждый раз я увеличиваю нагрузку».

Добавим, что в реалити-шоу о своей семье Яна обещала раскрыть еще множество подробностей своей жизни, о которых она не говорила ни в интервью, ни в социальных сетях.