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Из-за чего ссорятся принц Джордж и принцесса Шарлотта

На совместных фотографиях кажется, что принц Джордж и принцесса Шарлотта прекрасно ладят. Однако, оказывается, иногда дети Уильяма и Кейт Миддлтон ссорятся не на жизнь, а на смерть. Стало известно, из-за чего в Кенсингтонском дворце поднимается шум и гам.
Кейт Миддлтон, принц Уильям

Стало известно, что отношения между 6-летним Джорджем и его 4-летней проказницей-сестрой отнюдь не безоблачны. Королевский инсайдер поверил, что время от времени Шарлотта и ее старший брат бурно спорят между собой. Впрочем, такое частенько случается между родственниками! 

«Они ссорятся из-за всяких глупостей вроде игрушек или программ, которые хотят посмотреть по телевизору», — рассказал королевский инсайдер изданию Express.

Аноним пояснил, что, возможно, виной детским конфликтам стала колоссальная разница в характерах детей Уильяма и Кейт. Шарлотта — уверенная в себе озорница, которая обожает внимание к своей персоне.

Когда юная принцесса появляется в поле зрения, можно смело ждать какой-нибудь забавной выходки: то она покажет язык матерым журналистам, то глянет на собравшихся фотографов с характерным елизаветинским прищуром. Или, напротив, вдруг продемонстрирует королевские манеры. В 2018 году Шарлотта пожимала руку архиепископу Кентерберийскому с таким достоинством, словно перед этим практиковалась несколько лет.

принц Джордж, принцесса Шарлотта

Принц Джордж обладает более мягким и спокойным характером. От него точно не стоит ждать дерзких жестов или неподобающего поведения. Мальчик кажется немного замкнутым по сравнению с сестрой, которая не стесняется ни в словах, ни в действиях.

«Джордж более закрытый, хотя в последнее время он начинает выбираться из своей скорлупы. Он присматривает за младшими братом и сестрой и уже демонстрирует качества отличного лидера», — поделился приближенный ко двору аноним.

Нашлись у инсайдера приятные слова и для самого младшего из детей Уильяма и Кэтрин — годовалого Луи. «Он — настоящий мамин любимчик», — поведал источник изданию Express.

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31 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Принц Джордж Александр Луи, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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