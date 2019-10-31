Александр Гудков рассказал, от чего его пробирает до слез, а от чего тошнит

Александр Гудков — один из самых желанных гостей любого шоу. Так что когда на YouTube Екатерина Варнава возродила передачу «100 вопросов к взрослому», зрители тут же стали требовать «Гудкова в студию». Сказано — сделано.
Александр пришел в студию к Екатерине, чтобы пообщаться с детьми, которые жаждали его увидеть. Во время разговора Александр поведал немало интересного о своей жизни.
Вот вы, например, знали, что Гудков очень рефлексирует по поводу своего возраста? А он этим занимается. Саша поведал, как в прямом смысле слова разрыдался, когда в прошлом году снимался в клипе Ивана Урганта, приуроченного к его 40-летию.
Все на площадке в этот момент подумали, что Александр — просто гениальный актер и так играет. «А у меня текут слезы оттого, что я думаю, что мне через 4 года 40! У меня так внутри защемило, я так переживаю», — поделился Гудков.
А еще Саша рассказал, что в детстве с 9 до 12 лет часто принимал участие в вокальных конкурсах (представьте себе), и один из первых его выходов на большую сцену состоялся аж в Кремлевском дворце в третьем классе.
Маленький Гудков пел патриотические песни и так разнервничался, что после этого выступления его тошнило целый день! «Там было очень много людей, я никого не видел. Со мной была учительница по пению. И я помню, что была полнейшая тишина», — делился воспоминаниями Гудков. Спасли его... бутерброды с сыром!