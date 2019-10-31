Александр Гудков рассказал, от чего его пробирает до слез, а от чего тошнит

Александр Гудков рассказал, пожалуй, о самом сокровенном, что может быть в жизни мужчины: о слезах и волнении. 36-летний автор скандальных клипов Филиппа Киркорова поведал, когда рыдал в последний раз.

Александр Гудков

Александр Гудков — один из самых желанных гостей любого шоу. Так что когда на YouTube Екатерина Варнава возродила передачу «100 вопросов к взрослому», зрители тут же стали требовать «Гудкова в студию». Сказано — сделано.

Александр пришел в студию к Екатерине, чтобы пообщаться с детьми, которые жаждали его увидеть. Во время разговора Александр поведал немало интересного о своей жизни.

Вот вы, например, знали, что Гудков очень рефлексирует по поводу своего возраста? А он этим занимается. Саша поведал, как в прямом смысле слова разрыдался, когда в прошлом году снимался в клипе Ивана Урганта, приуроченного к его 40-летию.

«Ваня придумал патетическую песню, она вроде юмористическая, но с посылом. И вот мы стоим на сцене со свечами, Ваня в сапогах, гардемарин! Развевается рубашка. Поем. И я понимаю, что Ване 40 лет и мне через несколько лет тоже 40! И у меня потекли слезы», — умирая от смеха, рассказал Гудков.

Иван Ургант, Ольга Шелест и Александр Гудков

Все на площадке в этот момент подумали, что Александр — просто гениальный актер и так играет. «А у меня текут слезы оттого, что я думаю, что мне через 4 года 40! У меня так внутри защемило, я так переживаю», — поделился Гудков.

А еще Саша рассказал, что в детстве с 9 до 12 лет часто принимал участие в вокальных конкурсах (представьте себе), и один из первых его выходов на большую сцену состоялся аж в Кремлевском дворце в третьем классе.

1 2 3 ... 9 Ивану Урганту в прошлом году исполнилось 40 лет

Маленький Гудков пел патриотические песни и так разнервничался, что после этого выступления его тошнило целый день! «Там было очень много людей, я никого не видел. Со мной была учительница по пению. И я помню, что была полнейшая тишина», — делился воспоминаниями Гудков. Спасли его... бутерброды с сыром!