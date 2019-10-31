Какое слово Елизавета II запретила использовать в королевской семье

Елизавета II, кажется, просто обожает не только следовать старым правилам, но и придумывать новые. В британском издании Express выяснили, какое слово королева считает вульгарным и не советует употреблять членам британской семьи.

Королева Елизавета II выступает за культуру не только в поведении, но и в общении. По этой причине она всегда расстраивается, когда ее внуки пользуются сленгом или просторечиями.

Журналисты Express узнали, какое слово Елизавета II никогда не употребляет сама и ждет того же от других членов семьи.

Монаршая особа считает вульгарными слова.. «беременность» и «беременная»! Удивительно, не правда ли?

Елизавета II предпочитает использовать выражения «в ожидании чуда» или «готовится к пополнению в семье».



Непохоже, что Меган Маркл прислушивается к мнению королевы. Во время африканского тура герцогиня Сассекская не раз использовала слово «беременность», давая официальные комментарии.

1 2 3 ... 9 СМИ узнали, какое неожиданное слово Елизавета II считает вульгарным

Несмотря на это, источники уверяют, что в пределах королевской резиденции даже своевольная Меган не посмеет объявить о пополнении в семье, используя слово на букву «б».