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Какое слово Елизавета II запретила использовать в королевской семье

Елизавета II, кажется, просто обожает не только следовать старым правилам, но и придумывать новые. В британском издании Express выяснили, какое слово королева считает вульгарным и не советует употреблять членам британской семьи.
Елизавета II

Королева Елизавета II выступает за культуру не только в поведении, но и в общении. По этой причине она всегда расстраивается, когда ее внуки пользуются сленгом или просторечиями. 

Журналисты Express узнали, какое слово Елизавета II никогда не употребляет сама и ждет того же от других членов семьи. 

Кейт Миддлтон

Монаршая особа считает вульгарными слова.. «беременность» и «беременная»! Удивительно, не правда ли?

Елизавета II предпочитает использовать выражения «в ожидании чуда» или «готовится к пополнению в семье».

Елизавета II

Непохоже, что Меган Маркл прислушивается к мнению королевы. Во время африканского тура герцогиня Сассекская не раз использовала слово «беременность», давая официальные комментарии.

Несмотря на это, источники уверяют, что в пределах королевской резиденции даже своевольная Меган не посмеет объявить о пополнении в семье, используя слово на букву «б».

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31 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images
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Елизавета II

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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