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Шпильки, мини и тяжелый кот наперевес: Рената Литвинова впечатлила туристов на парижском вокзале

Рената Литвинова поделилась историей о том, как попала в экстремальную ситуацию. 52-летняя актриса опаздывала на поезд, так что ей пришлось бежать по перрону на высоких каблуках и с котом в «кибитке».
Рената Литвинова

Рената Литвинова приехала в Париж, где у нее были запланированы деловые встречи. Задержавшись на одной из них, Рената рисковала опоздать на свой поезд.

«Когда нужно успеть со встреч на поезд, причем с 7-килограммовым котом Мишенькой в кибитке», — иронично подписала снимок Литвинова.
Рената Литвинова

Блондинке пришлось бежать по перрону в мини-платье Balenciaga и наспех накинутом бомбере. Завершили образ черные туфли на шпильке: не самая подходящая обувь для «спорта».

Задача осложнялась тем, что на плече актрисы висела сумка с домашним питомцем. 

Рената Литвинова

Подписчики Литвиновой с юмором отнеслись к ситуации: «Даже Мишенька в Париже, а я нет», «Мишеньке повезло — такое сопровождение у него», «Мишенька баловень, конечно. Его сама Рената на руках носит».

  • Рената Литвинова
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    Рената Литвинова продемонстрировала умение держаться на высоких шпильках
    Смотреть галерею

Впрочем, не переживайте. На свой поезд Рената Литвинова успела.

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31 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @renatalitvinovaofficiall, @ksenya_poggenpohl/Instagram
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Рената Литвинова

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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