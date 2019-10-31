Шпильки, мини и тяжелый кот наперевес: Рената Литвинова впечатлила туристов на парижском вокзале

Рената Литвинова приехала в Париж, где у нее были запланированы деловые встречи. Задержавшись на одной из них, Рената рисковала опоздать на свой поезд.
Блондинке пришлось бежать по перрону в мини-платье Balenciaga и наспех накинутом бомбере. Завершили образ черные туфли на шпильке: не самая подходящая обувь для «спорта».
Задача осложнялась тем, что на плече актрисы висела сумка с домашним питомцем.
Подписчики Литвиновой с юмором отнеслись к ситуации: «Даже Мишенька в Париже, а я нет», «Мишеньке повезло — такое сопровождение у него», «Мишенька баловень, конечно. Его сама Рената на руках носит».
Впрочем, не переживайте. На свой поезд Рената Литвинова успела.