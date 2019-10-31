Шпильки, мини и тяжелый кот наперевес: Рената Литвинова впечатлила туристов на парижском вокзале

Рената Литвинова поделилась историей о том, как попала в экстремальную ситуацию. 52-летняя актриса опаздывала на поезд, так что ей пришлось бежать по перрону на высоких каблуках и с котом в «кибитке».

Рената Литвинова приехала в Париж, где у нее были запланированы деловые встречи. Задержавшись на одной из них, Рената рисковала опоздать на свой поезд.

«Когда нужно успеть со встреч на поезд, причем с 7-килограммовым котом Мишенькой в кибитке», — иронично подписала снимок Литвинова.

Блондинке пришлось бежать по перрону в мини-платье Balenciaga и наспех накинутом бомбере. Завершили образ черные туфли на шпильке: не самая подходящая обувь для «спорта».

Задача осложнялась тем, что на плече актрисы висела сумка с домашним питомцем.

Подписчики Литвиновой с юмором отнеслись к ситуации: «Даже Мишенька в Париже, а я нет», «Мишеньке повезло — такое сопровождение у него», «Мишенька баловень, конечно. Его сама Рената на руках носит».

1 2 3 ... 10 Рената Литвинова продемонстрировала умение держаться на высоких шпильках

Впрочем, не переживайте. На свой поезд Рената Литвинова успела.

