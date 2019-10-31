Лобода в микро-шортах и с дочерью станцевала лезгинку на улице Тбилиси

Обычно танцующую Светлану Лободу можно увидеть на концертах или в клипах. На днях певица решила удивить поклонников невероятной импровизацией прямо на улице в Тбилиси!

Сейчас 37-летняя Светлана Лобода вместе со старшей дочерью, восьмилетней Евой, находится в Тбилиси. Во время прогулки по городу девушки неожиданно пустились в пляс под зажигательные мотивы.

Светлана была одета в оверсайз-худи и рваные джинсовые микро-шорты. Лобода дополнила образ черной бейсболкой и очками в массивной оправе.

Во время прогулки звездная мама и ее дочь обратили внимание на уличных музыкантов, которые играли на аккордеоне. Светлана находилась в таком прекрасном настроении, что бросилась танцевать лезгинку прямо посреди улицы! К ней присоединилась и Ева. «Танцуй, пока молодой», — призвала певица.

1 2 3 ... 10 Светлана Лобода покорила всех своим зажигательным танцем

Фолловеры по достоинству оценили танец Лободы: «Ой, какая же классная, жизнью пахнет!», «Надеюсь, мы уже скоро точно так же отплясывать будем под Ваш альбом», «Светлана теперь зажигает не только на сцене, но и на улице!», «Очень здорово танцуете».