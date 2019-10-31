Друзья Светланы Бондарчук поздравляют ее с помолвкой

Многим казалось, что после развода с Федором Бондарчуком его супруга Светлана рискует столкнуться со множеством проблем и даже депрессией — все же она прожила с режиссером около 20 лет.
Некоторое время пара скрывала свои отношения. Однако в последние месяцы в микроблогах влюбленных постоянно появляются совместные романтические фото.
В последний день октября Бондарчук опубликовала в Инстаграме очередной снимок с избранником, сделанный во время отдыха в Италии. Но больше всего фолловеров заинтересовал не кадр, а подпись к нему.
Знаменитые друзья вмиг стали поздравлять пару с помолвкой. «Конечно же, быть!» — написал Игорь Крутой. «Чувствую, опять платья готовим», — пошутила Екатерина Мцитуридзе.
Пока Светлана не комментирует догадки друзей — по крайней мере, публично. Однако стоит отметить, что ее кольцо, сильно напоминающее помолвочное, вряд ли является именно таковым. Украшению уже много лет и оно никак не связано с Сергеем Харченко.