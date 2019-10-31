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Друзья Светланы Бондарчук поздравляют ее с помолвкой

Уже больше года Светлана Бондарчук встречается с дизайнером Сергеем Харченко. Кажется, в отношениях пары наметились серьезные изменения — или же знакомые звезд просто неправильно растолковали их намеки?
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук

Многим казалось, что после развода с Федором Бондарчуком его супруга Светлана рискует столкнуться со множеством проблем и даже депрессией — все же она прожила с режиссером около 20 лет. 

Впрочем, в прошлом году, накануне 50-летия, звезда представила публике своего нового бойфренда Сергея Харченко. 

Некоторое время пара скрывала свои отношения. Однако в последние месяцы в микроблогах влюбленных постоянно появляются совместные романтические фото. 

Светлана Бондарчук
 

В последний день октября Бондарчук опубликовала в Инстаграме очередной снимок с избранником, сделанный во время отдыха в Италии. Но больше всего фолловеров заинтересовал не кадр, а подпись к нему. 

«Быть или не быть...» — загадочно прокомментировала фото Светлана. Кстати, вы заметили на ее правом безымянном пальце сразу же все объясняющее кольцо?

Знаменитые друзья вмиг стали поздравлять пару с помолвкой. «Конечно же, быть!» — написал Игорь Крутой. «Чувствую, опять платья готовим», — пошутила Екатерина Мцитуридзе. 

Пока Светлана не комментирует догадки друзей — по крайней мере, публично. Однако стоит отметить, что ее кольцо, сильно напоминающее помолвочное, вряд ли является именно таковым. Украшению уже много лет и оно никак не связано с Сергеем Харченко. 

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31 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Starface, @a030aa/Instagram
Теги

Федор Бондарчук, Светлана Бондарчук, Паулина Андреева

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Причесон крутой у седовласого бойфренда😁

  • Какой-то он, женоподобный.

  • Гость

    Какой-то он, женоподобный.

    Дизайнер же ...

  • Что-то подсказывает, что тут деньги и статус решают

  • видно, что он совсем не влюблен, а она все девочку строит-смотрится очень грустно

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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