Лидия Вележева призналась, что все же выпила перед тем роковым полетом

Минувшая среда запомнилась инцидентом в Шереметьево, связанным с именем Лидии Вележевой. И если вчера актриса активно защищалась от нападок, то сегодня признала некоторые оплошности своего поведения.

Лидия Вележева

30 октября 53-летнюю актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив из-за ее дебоширства на борту лайнера. По словам очевидцев, звезда выглядела нетрезвой, оскорбляла экипаж самолета и пассажиров, распускала руки.

Вскоре после случившегося Лидия вышла на связь с журналистами и опровергла все грязные слухи о себе , пригрозив привлечь президента России.

Артистка заявила, что она вообще не пьет алкоголь. Вслед за ней об этом сказал и ее супруг Алексей Гуськов. Мужчина предположил, что перед полетом Вележева выпила снотворное, поэтому могла не совсем понимать, что происходит вокруг нее.

На следующий день после инцидента Лидия неожиданно призналась, что перед полетом... все же принимала спиртное.

«Мы зашли на борт, мне предложили вино. Я даже все не выпила. Потом я приняла снотворное и уснула, поспала буквально минут сорок, как вдруг меня будит проводница, мол, просыпайтесь, потому что меняют борт, и все должны выйти», — поведала знаменитость в разговоре с корреспондентом Life.ru

Резкие перемещения не входили в планы звезды: таблетка снотворного уже начала действовать. К тому же Вележева решила вмешаться в конфликт семейной пары, сидящей возле нее. Женщина пыталась перекричать супругов, чтобы заступиться за их маленького ребенка.

1 2 3 ... 10 Лидия Вележева прокомментировала скандал со своим участием в Шереметьево

На шум сбежались стюардессы, а вскоре Лидию насильно вывели с борта самолета. «Я была в шоке, я ничего не делала! Причем обидно, что якобы из-за меня два раза не могли улететь. Ну это вранье!» — заключила Вележева.