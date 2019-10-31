Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Лидия Вележева призналась, что все же выпила перед тем роковым полетом

Минувшая среда запомнилась инцидентом в Шереметьево, связанным с именем Лидии Вележевой. И если вчера актриса активно защищалась от нападок, то сегодня признала некоторые оплошности своего поведения.
Лидия Вележева
Лидия Вележева

30 октября 53-летнюю актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив из-за ее дебоширства на борту лайнера. По словам очевидцев, звезда выглядела нетрезвой, оскорбляла экипаж самолета и пассажиров, распускала руки. 

Вскоре после случившегося Лидия вышла на связь с журналистами и опровергла все грязные слухи о себе, пригрозив привлечь президента России.

Артистка заявила, что она вообще не пьет алкоголь. Вслед за ней об этом сказал и ее супруг Алексей Гуськов. Мужчина предположил, что перед полетом Вележева выпила снотворное, поэтому могла не совсем понимать, что происходит вокруг нее.

 
 

На следующий день после инцидента Лидия неожиданно призналась, что перед полетом... все же принимала спиртное. 

«Мы зашли на борт, мне предложили вино. Я даже все не выпила. Потом я приняла снотворное и уснула, поспала буквально минут сорок, как вдруг меня будит проводница, мол, просыпайтесь, потому что меняют борт, и все должны выйти», — поведала знаменитость в разговоре с корреспондентом Life.ru

Резкие перемещения не входили в планы звезды: таблетка снотворного уже начала действовать. К тому же Вележева решила вмешаться в конфликт семейной пары, сидящей возле нее. Женщина пыталась перекричать супругов, чтобы заступиться за их маленького ребенка.

  • 1 2 3 ...10
    Лидия Вележева прокомментировала скандал со своим участием в Шереметьево
    Смотреть галерею

На шум сбежались стюардессы, а вскоре Лидию насильно вывели с борта самолета. «Я была в шоке, я ничего не делала! Причем обидно, что якобы из-за меня два раза не могли улететь. Ну это вранье!» — заключила Вележева. 

Перейти к обсуждению 4


31 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ruDropMeFiles – free one-click file sharing servicehttps://dropmefiles.com

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Да.... отрыв был по полной, судя по ее рассказу. Даже майорша ФСБ скромнее себя вела. А эта дама порезвилась от души.

  • Почему они всегда начинают какие то нелепые объяснения давать.

  • Так если то, что она творит на видео, было на трезвую голову - это в сто раз хуже. Бедный Гуськов.

  • Я так понимаю, что писать отрицательные комменты нельзя? Вумен опять удалит неугодные отзывы?!Ну тогда, без комментариев...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.