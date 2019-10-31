Лидия Вележева призналась, что все же выпила перед тем роковым полетом

30 октября 53-летнюю актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив из-за ее дебоширства на борту лайнера. По словам очевидцев, звезда выглядела нетрезвой, оскорбляла экипаж самолета и пассажиров, распускала руки.
Артистка заявила, что она вообще не пьет алкоголь. Вслед за ней об этом сказал и ее супруг Алексей Гуськов. Мужчина предположил, что перед полетом Вележева выпила снотворное, поэтому могла не совсем понимать, что происходит вокруг нее.
На следующий день после инцидента Лидия неожиданно призналась, что перед полетом... все же принимала спиртное.
Резкие перемещения не входили в планы звезды: таблетка снотворного уже начала действовать. К тому же Вележева решила вмешаться в конфликт семейной пары, сидящей возле нее. Женщина пыталась перекричать супругов, чтобы заступиться за их маленького ребенка.
На шум сбежались стюардессы, а вскоре Лидию насильно вывели с борта самолета. «Я была в шоке, я ничего не делала! Причем обидно, что якобы из-за меня два раза не могли улететь. Ну это вранье!» — заключила Вележева.