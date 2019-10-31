Сбежавшая от мужа принцесса Хайя получила дипломатическую неприкосновенность

Этим летом стало известно, что супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда принцесса Хайя сбежала из Арабских Эмиратов вместе детьми. С собой женщина прихватила почти 40 миллионов долларов, чтобы суметь обосноваться на новом месте.
В СМИ не раз сообщалось о том, что шейх Мохаммед пытается добиться того, чтобы власти Великобритании выдали ему обратно жену и детей.
Политики другой страны не шли на уступки правителю эмирата. Однако принцесса Хайя не могла бы прятаться от супруга всю жизнь. Уж точно не ради заточения в другой стране она бежала из родных краев!
Подобный статус позволил принцессе и ее детям получить дипломатическую неприкосновенность — то есть особые права и повышенную защиту на территории чужой страны.
На днях авторитетное британское издание The Times сообщило, что королевская особа наконец официально значится в дипломатических списках. Принцесса Хайя стала первым секретарем при посольстве Иордании в Великобритании. Женщина всегда занималась общественной работой и следила за политическими и социальными событиями, так что она наверняка справится с новыми обязанностями.