Сбежавшая от мужа принцесса Хайя получила дипломатическую неприкосновенность

В начале года иорданская принцесса Хайя сбежала от своего мужа шейха Мохаммеда в Европу. Все эти месяцы жизнь женщины находилась в опасности — но теперь, после получения дипломатического паспорта, жестокий супруг не сможет до нее добраться.

Принцесса Хайя

Этим летом стало известно, что супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда принцесса Хайя сбежала из Арабских Эмиратов вместе детьми. С собой женщина прихватила почти 40 миллионов долларов, чтобы суметь обосноваться на новом месте.

Принцесса смогла найти убежище в Европе: по слухам, в последнее время она находится в Лондоне.

В СМИ не раз сообщалось о том, что шейх Мохаммед пытается добиться того, чтобы власти Великобритании выдали ему обратно жену и детей.

Политики другой страны не шли на уступки правителю эмирата. Однако принцесса Хайя не могла бы прятаться от супруга всю жизнь. Уж точно не ради заточения в другой стране она бежала из родных краев!

Именно поэтому брат женщины, король Иордании Абдалла II, распорядился, чтобы его сестру включили в состав дипломатов страны

Подобный статус позволил принцессе и ее детям получить дипломатическую неприкосновенность — то есть особые права и повышенную защиту на территории чужой страны.

На днях авторитетное британское издание The Times сообщило, что королевская особа наконец официально значится в дипломатических списках. Принцесса Хайя стала первым секретарем при посольстве Иордании в Великобритании. Женщина всегда занималась общественной работой и следила за политическими и социальными событиями, так что она наверняка справится с новыми обязанностями.