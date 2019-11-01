Ольга Зуева ответила на слухи о беременности, опубликовав в Инстаграме фото

Всю неделю общественность обсуждала вероятность беременности избранницы Данилы Козловского Ольги Зуевой. 1 ноября режиссер наконец отреагировала на слухи.

Данила Козловский и Ольга Зуева

На днях СМИ сообщили, что совсем скоро Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями. Знаменитости встречаются уже несколько лет, но очень не любят афишировать подробности своей личной жизни.

Друзья пары поведали, что давно заметили у Ольги округлившийся живот.

Кроме того, в последние месяцы молодая женщина живет в США. Публика уверена, что возлюбленная актера уехала в Штаты именно для того, чтобы скрыть интересное положение и там же родить ребенка.

Все эти дни поклонники ждали, когда же Козловский и Зуева отреагируют на новости о себе. Впрочем, артисты сохраняли молчание и игнорировали многочисленные вопросы в соцсетях.

Недавно Ольга все же вышла на связь с фолловерами, опубликовав целую серию фото.

На снимках звезда позирует в образе художницы Фриды Кало. И хотя молодая женщина надела юбку с высокой талией, становится очевидно, что она не находится на последних неделях беременности, как сообщали инсайдеры.

1 2 3 ... 10 Ольга Зуева наконец ответила на слухи о своей беременности

Впрочем, свободный фасон этого наряда не позволяет исключить наверняка, что звезда может находиться в интересном положении. Так что пока нам остается лишь следить за развитием событий и ждать новостей от Ольги и Данилы.