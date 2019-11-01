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Ольга Зуева ответила на слухи о беременности, опубликовав в Инстаграме фото

Всю неделю общественность обсуждала вероятность беременности избранницы Данилы Козловского Ольги Зуевой. 1 ноября режиссер наконец отреагировала на слухи. 
Данила Козловский, Ольга Зуева
Данила Козловский и Ольга Зуева

На днях СМИ сообщили, что совсем скоро Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями. Знаменитости встречаются уже несколько лет, но очень не любят афишировать подробности своей личной жизни. 

Друзья пары поведали, что давно заметили у Ольги округлившийся живот. 

Кроме того, в последние месяцы молодая женщина живет в США. Публика уверена, что возлюбленная актера уехала в Штаты именно для того, чтобы скрыть интересное положение и там же родить ребенка. 

Ольга Зуева
 

Все эти дни поклонники ждали, когда же Козловский и Зуева отреагируют на новости о себе. Впрочем, артисты сохраняли молчание и игнорировали многочисленные вопросы в соцсетях. 

Недавно Ольга все же вышла на связь с фолловерами, опубликовав целую серию фото. 

На снимках звезда позирует в образе художницы Фриды Кало. И хотя молодая женщина надела юбку с высокой талией, становится очевидно, что она не находится на последних неделях беременности, как сообщали инсайдеры. 

Впрочем, свободный фасон этого наряда не позволяет исключить наверняка, что звезда может находиться в интересном положении. Так что пока нам остается лишь следить за развитием событий и ждать новостей от Ольги и Данилы. 

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01 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @_olyazueva, @danilakozlovsky/Instagram
Теги

Ольга Зуева, Данила Козловский

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • ноги на стол...в ресторане.... о многом говорит....

  • так забавно, когда ее режиссером называют))))

  • А "интересное положение" - это какое? Мне в голову приходит масса вариантов.

  • Судя по тому,как она отвечает подписчикам в Инстаграме,пусть и на глупые вопросы,она крайне высокомерная дама.По крайней мере, производит такое впечатление.Ещё непонятно,почему почти все селебрити скрывают беременность и роды? Верят в сглаз что ли или что? ну беременна и беременна,ну и что?

  • Гость

    Судя по тому,как она отвечает подписчикам в Инстаграме,пусть и на глупые вопросы,она крайне высокомерная дама.По крайней мере, производит такое впечатление.Ещё непонятно,почему почти все селебрити скрывают беременность и роды? Верят в сглаз что ли или что? ну беременна и беременна,ну и что?

    Она не селебрити, а вроде подруга артиста Козловского, но это не точно)

  • Забавная особа Судя по отсутствию небесной красоты наверное интересный собеседник Повезло тебе Дэн!

  • Красавчик и серая мышка

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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