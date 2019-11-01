«У меня нет права сдаваться»: дочь скончавшейся Аллы Вербер рассказала о жизни после смерти мамы

Этим летом не стало легендарного фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Несколько месяцев единственная дочь знаменитости Катя хранила молчание, пытаясь справиться с горем, но на днях наконец нашла в себе силы вернуться в соцсети.

Алла Вербер

6 августа скоропостижно скончалась 61-летняя Алла Вербер. Звезда отдыхала вместе с дочерью и внучками в Италии, когда ее настигла страшнейшая инфекция, повлекшая за собой летальный исход.

Единственная дочь фэшн-директора ЦУМа Катя с трудом переживала горе. Все эти месяцы она почти не выходила на связь с общественностью.

31 октября молодая женщина вернулась в соцсети и опубликовала пост, в котором рассказала, как живет ее семья после смерти Аллы Константиновны.

«Еще раз спасибо за вашу поддержку. Сейчас пора начать новую главу в моем Инстаграме. У меня нет права сдаваться, только вместе мы сможем преодолеть это горе», — написала наследница Вербер.

Катя поведала, что за последние недели не раз встречалась с незнакомыми ей людьми, которые вспоминают Аллу Константиновну.

«Неделю назад я была в Милане и остановилась в отеле, где всегда жила моя мама. Все сотрудники, начиная от швейцаров, официантов и до менеджера, ко мне подходили и выражали свои соболезнования. Маму все любили. В один из вечеров мы пошли на ужин с близкими подругами моей мамы в ее любимый ресторан. Хозяин заведения всегда с большим уважением относился к ней и в конце вечера не дал нам возможности заплатить за ужин», — делится молодая женщина.

Также Катя рассказала, как чувствует себя 87-летняя мама Аллы Вербер. «Пережить своего ребенка — это самое большое горе. У бабушки началась сильная депрессия, и ей, как никогда, нужно внимание и поддержка близких людей», — написала наследница звезды, отметив, что теперь она живет вместе с родственницей в Торонто.