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«У меня нет права сдаваться»: дочь скончавшейся Аллы Вербер рассказала о жизни после смерти мамы

Этим летом не стало легендарного фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Несколько месяцев единственная дочь знаменитости Катя хранила молчание, пытаясь справиться с горем, но на днях наконец нашла в себе силы вернуться в соцсети.
Алла Вербер
Алла Вербер

6 августа скоропостижно скончалась 61-летняя Алла Вербер. Звезда отдыхала вместе с дочерью и внучками в Италии, когда ее настигла страшнейшая инфекция, повлекшая за собой летальный исход. 

Единственная дочь фэшн-директора ЦУМа Катя с трудом переживала горе. Все эти месяцы она почти не выходила на связь с общественностью.

31 октября молодая женщина вернулась в соцсети и опубликовала пост, в котором рассказала, как живет ее семья после смерти Аллы Константиновны. 

Алла Вербер
 

«Еще раз спасибо за вашу поддержку. Сейчас пора начать новую главу в моем Инстаграме. У меня нет права сдаваться, только вместе мы сможем преодолеть это горе», — написала наследница Вербер. 

Катя поведала, что за последние недели не раз встречалась с незнакомыми ей людьми, которые вспоминают Аллу Константиновну. 

«Неделю назад я была в Милане и остановилась в отеле, где всегда жила моя мама. Все сотрудники, начиная от швейцаров, официантов и до менеджера, ко мне подходили и выражали свои соболезнования. Маму все любили. В один из вечеров мы пошли на ужин с близкими подругами моей мамы в ее любимый ресторан. Хозяин заведения всегда с большим уважением относился к ней и в конце вечера не дал нам возможности заплатить за ужин», — делится молодая женщина. 

Также Катя рассказала, как чувствует себя 87-летняя мама Аллы Вербер. «Пережить своего ребенка —  это самое большое горе. У бабушки началась сильная депрессия, и ей, как никогда, нужно внимание и поддержка близких людей», — написала наследница звезды, отметив, что теперь она живет вместе с родственницей в Торонто. 

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01 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @katiaverber, @verberalla/Instagram
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Алла Вербер

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2 комментария Добавить комментарий
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  • "нашла в себе силы вернуться в соцсети"........ Что же делать тем, кто туда и не заходит добровольно в хорошем настроении?:)

  • Погибла?!

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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