Прозрачная юбка изуродовала стройные ноги Виктории Бони

31 октября в Инстаграме Виктории Бони появилась фотография, не на шутку озадачившая ее подписчиков. С первого взгляда все кажется нормальным, но если приглядеться, то... В общем, смотрите сами!

Виктория Боня

39-летняя Виктория Боня обожает позировать на камеру и радовать поклонников фотографиями своих загорелых стройных ног. Вечером 31 октября знаменитость решила в очередной раз продемонстрировать собственную красоту, но что-то пошло не так.

Виктория Боня

В кадре Виктория сидит на бархатной софе и игриво крутит в руке выпавший из прически локон. На телеведущей — пышное платье в пол с полупрозрачной юбкой.

Подписчики сразу заметили на фото странную деталь и задались вопросами: «Мне очень нравится Вика, но что с ее ногами?», «С ногами происходит что-то непонятное», «Красивая девушка, но на этом фото неудачно вышли ножки».

1 2 3 ... 10 Мы не устаем любоваться стройными ногами Виктории Бони

Думаем, все дело в источнике света и ракурсе. Из-за того, что правая часть фото была освещена сильнее, слева образовались «темные пятна», которые и смутили поклонников Виктории. Черная юбка также поглотила свет и «съела» часть ноги, создав странный эффект.