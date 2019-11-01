Прозрачная юбка изуродовала стройные ноги Виктории Бони

39-летняя Виктория Боня обожает позировать на камеру и радовать поклонников фотографиями своих загорелых стройных ног. Вечером 31 октября знаменитость решила в очередной раз продемонстрировать собственную красоту, но что-то пошло не так.
В кадре Виктория сидит на бархатной софе и игриво крутит в руке выпавший из прически локон. На телеведущей — пышное платье в пол с полупрозрачной юбкой.
Подписчики сразу заметили на фото странную деталь и задались вопросами: «Мне очень нравится Вика, но что с ее ногами?», «С ногами происходит что-то непонятное», «Красивая девушка, но на этом фото неудачно вышли ножки».
Думаем, все дело в источнике света и ракурсе. Из-за того, что правая часть фото была освещена сильнее, слева образовались «темные пятна», которые и смутили поклонников Виктории. Черная юбка также поглотила свет и «съела» часть ноги, создав странный эффект.