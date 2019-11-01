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Прозрачная юбка изуродовала стройные ноги Виктории Бони

31 октября в Инстаграме Виктории Бони появилась фотография, не на шутку озадачившая ее подписчиков. С первого взгляда все кажется нормальным, но если приглядеться, то... В общем, смотрите сами!
Виктория Боня
Виктория Боня

39-летняя Виктория Боня обожает позировать на камеру и радовать поклонников фотографиями своих загорелых стройных ног. Вечером 31 октября знаменитость решила в очередной раз продемонстрировать собственную красоту, но что-то пошло не так.

Виктория Боня
Виктория Боня

В кадре Виктория сидит на бархатной софе и игриво крутит в руке выпавший из прически локон. На телеведущей — пышное платье в пол с полупрозрачной юбкой.

Подписчики сразу заметили на фото странную деталь и задались вопросами: «Мне очень нравится Вика, но что с ее ногами?», «С ногами происходит что-то непонятное», «Красивая девушка, но на этом фото неудачно вышли ножки».

Думаем, все дело в источнике света и ракурсе. Из-за того, что правая часть фото была освещена сильнее, слева образовались «темные пятна», которые и смутили поклонников Виктории. Черная юбка также поглотила свет и «съела» часть ноги, создав странный эффект.

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01 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Боня боня,совсем исхудала,женщине 5 десяток,она все в подростка играет,где твоя вся заморская жизнь,и мужи миллиардеры,все на фоточках дешевых выезжаешь,видела тебя в реале,поры на все лицо,и прыщи на лице,в жизни ты не красотка

  • Идеально на хэллоуин, можно еще косу или лопату добавить :D

  • Что за тенденция 40 летние и за свои ноги все выставляют, тело и все что можно, ну как не поймут что уже Не свежие!!!

  • Гость

    Боня боня,совсем исхудала,женщине 5 десяток,она все в подростка играет,где твоя вся заморская жизнь,и мужи миллиардеры,все на фоточках дешевых выезжаешь,видела тебя в реале,поры на все лицо,и прыщи на лице,в жизни ты не красотка

    Вот не понимаю, у ВСЕХ прыщи бывают. Даже вон Кендалл Дженнер как то на красную дорожку с прыщом вышла, ну что поделать, мероприятие не перенесут из-за одной модели, пусть даже такой, у которой прыщ вылез. Да и прыщ не попросишь вылезти попозже...

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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